ЄС введе єдиний квиток на поїзди Європою — Finance.ua

ЄС введе єдиний квиток на поїзди Європою Вчора 20:05 — Особисті фінанси

ЄС введе єдиний квиток на поїзди Європою

У ЄС планують спростити транскордонні залізничні поїздки. Пасажири зможуть подорожувати різними європейськими країнами з одним квитком.

Про це повідомляє Euronews.

«Якщо у вас обмежений бюджет або у вас обмежений час на поїздку, і ви не можете дозволити собі пропускати пересадки чи платити за нові квитки зі своєї кишені, тоді нова система єдиного квитка точно вам сподобається», — сказано в повідомленні.

Що планують у ЄС

Зараз подорож поїздом через європейські кордони може бути пов’язана з необхідністю користуватися кількома платформами бронювання, різними постачальниками послуг та найчастіше заплутаними розкладами.

Щоб зробити поїздки більш зручними, Транспортна комісія ЄС оголосила про запуск нової ініціативи щодо створення єдиної європейської системи бронювання залізничних квитків.

Однак, незважаючи на те, що ці платформи можна використовувати для пошуку міжнародних залізничних маршрутів, квитки зараз продаються окремо на кожну ділянку колії.

На слуханнях 5 листопада призначений комісар ЄС з транспорту Апостолос Ціцикостас заявив, що хоче змінити це положення.

Його мета — запустити до 2025 року загальноєвропейську систему бронювання, яка дозволить пасажирам купувати один квиток на весь час транскордонної подорожі.

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Він додав, що нова система зробить бронювання квитків на потяги по всій Європі таким самим простим, як бронювання квитків на літак.

До кінця 2025 року буде запроваджено положення про єдині квитки на поїзд. У той же час Ціцикостас працює над іншою ініціативою щодо розширення прав пасажирів та покращення мультимодальних поїздок (як поєднувати авіарейси та поїзди).

Однак Ціцикостас не уточнив, як працюватиме трансєвропейська система квитків.

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