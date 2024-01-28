ЄС стикається з щорічним дефіцитом стратегічних інвестицій у розмірі 481 млрд євро — Bruegel Сьогодні 22:50 — Світ

ЄС стикається з щорічним дефіцитом стратегічних інвестицій у розмірі 481 млрд євро — Bruegel

Країни Європейського Союзу мають спільно збільшити річні інвестиції принаймні на 481 млрд євро ($524 млрд) до завершення поточного десятиліття, якщо вони хочуть досягти своїх стратегічних цілей.

Про це йдеться у звіті Bruegel.

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Ця оцінка дефіциту в планах витрат на управління кліматичними й цифровими перетвореннями та підвищення стійкості до 2030 року стало ключовим аспектом звіту.

«Для подолання цього розриву, потрібного для досягнення стратегічних цілей ЄС, важливо ефективно використовувати державні ресурси та мобілізувати приватні інвестиції», — зауважують автори звіту Марія Демерціс, Девід Пінкус і Ніна Руер.

Bruegel публікує цей звіт тоді, коли виконавча влада ЄС представляє свої пропозиції з економічної безпеки, намагаючись стати глобальною державою, яка може використовувати свій значущий єдиний ринок для запобігання примусовим діям із боку Пекіна, москви й навіть Вашингтона.

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«В інвестиціях ЄС відсутня послідовність, — наголошують дослідники. — Програми були обмеженими й несистемними, з різними джерелами фінансування та метами, які перетинаються».

Автори пропонують створити «спеціальний і постійний фонд для європейських стратегічних інвестицій», який спочатку фінансуватиметься коштами «частково перерозподіленого» бюджету ЄС.

Європейський інвестиційний банк, що базується в Люксембурзі, «був би природнім менеджером такого фонду», зазначають автори.

«Попри наявні засоби фінансування, ЄС повинен продовжувати розвивати нові власні ресурси або додаткові надходження до бюджету ЄС для погашення боргу, виданого в рамках інструменту постпандемічного відновлення NextGenerationEU», — додають автори.

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