ЄС розробляє схему передачі активів рф на відновлення України - Bloomberg — Finance.ua
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ЄС розробляє схему передачі активів рф на відновлення України - Bloomberg

Казна та Політика
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ЄС розробляє схему передачі активів рф на відновлення України - Bloomberg
ЄС розробляє схему передачі активів рф на відновлення України - Bloomberg
Єврокомісія працює над законом, який дозволить заарештовувати активи, які підпадають під санкції проти рф, і використовувати їх як вклад у відновлення України.
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з чинними правилами, активи, що підпадають під санкції, заморожені, що робить їх використання або відчуження скрутним. Законна можливість накладення арешту на активи дозволить направити їх на відновлення України.
Єврокомісія планує збільшити повноваження країн Євросоюзу щодо арешту підсанкційних активів росії шляхом розширення списку злочинів, до якого вже входять відмивання грошей та корупція, включивши до нього порушення санкцій ЄС.

Довідка Finance.ua:

  • з початку повномасштабної війни Бюро економічної безпеки України ініціювало арешт активів росії та білорусі (фізичних та юридичних осіб) на 44 млрд грн;
  • довгострокове відновлення України буде коштувати сотні мільярдів, і його фінансування має відбутися за російські кошти. Країни Заходу вже заморозили $300-500 млрд російських активів;
  • до Плану швидкого відновлення України (Fast Recovery Plan) увійшло понад 38 тис. об’єктів. Наразі за рахунок державного бюджету відновлення розпочато лише на 11 тис. об’єктах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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