ЄС розробляє схему передачі активів рф на відновлення України - Bloomberg — Finance.ua

ЄС розробляє схему передачі активів рф на відновлення України - Bloomberg Вчора 11:15 — Казна та Політика

ЄС розробляє схему передачі активів рф на відновлення України - Bloomberg

Єврокомісія працює над законом, який дозволить заарештовувати активи, які підпадають під санкції проти рф, і використовувати їх як вклад у відновлення України.

Про це повідомляє Bloomberg

Згідно з чинними правилами, активи, що підпадають під санкції, заморожені, що робить їх використання або відчуження скрутним. Законна можливість накладення арешту на активи дозволить направити їх на відновлення України.

Єврокомісія планує збільшити повноваження країн Євросоюзу щодо арешту підсанкційних активів росії шляхом розширення списку злочинів, до якого вже входять відмивання грошей та корупція, включивши до нього порушення санкцій ЄС.

Довідка Finance.ua:

з початку повномасштабної війни Бюро економічної безпеки України ініціювало арешт активів росії та білорусі (фізичних та юридичних осіб) на 44 млрд грн;

довгострокове відновлення України буде коштувати сотні мільярдів, і його фінансування має відбутися за російські кошти. Країни Заходу вже заморозили $300-500 млрд російських активів;

до Плану швидкого відновлення України (Fast Recovery Plan) увійшло понад 38 тис. об’єктів. Наразі за рахунок державного бюджету відновлення розпочато лише на 11 тис. об’єктах.

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