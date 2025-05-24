ЄС розглядає відключення понад 20 російських банків від системи SWIFT — Finance.ua

ЄС розглядає відключення понад 20 російських банків від системи SWIFT Сьогодні 13:24 — Казна та Політика

ЄС розглядає відключення понад 20 російських банків від системи SWIFT

Європейський Союз розглядає новий 18-й пакет санкцій, спрямований на посилення тиску на росію з метою припинення війни проти України. Серед можливих заходів — відключення понад 20 російських банків від системи SWIFT, зниження граничної ціни на нафту та заборона газопроводів «Північний потік».

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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Європейська комісія, за даними агентства, проводить консультації з державами-членами.

Поки що терміни введення санкцій не визначені. Санкції потребують одностайної підтримки всіх країн ЄС і можуть бути змінені до їхнього офіційного ухвалення.

Що може увійти до пакета санкцій

Євросоюз планує запровадити додаткові заборони на трансакції для близько двох десятків банків, а також нові торговельні обмеження на суму близько 2,5 млрд євро.

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Мета — зменшити доходи росії та обмежити її доступ до технологій, які можуть використовуватися для виробництва зброї.

Обговорюється зниження граничної ціни на російську нафту, погодженої країнами G7, до приблизно $45 за барель.

Наразі цей поріг складає $60 — вище цієї межі країни G7 не надають транспортних або страхових послуг, пов’язаних із торгівлею російською нафтою.

Цей крок потребуватиме підтримки з боку США. На зустрічі в Канаді міністри фінансів G7 не змогли дійти згоди щодо зниження цінового ліміту.

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У агентстві зазначили, що заборона Північних потоків уже отримала підтримку Німеччини, де знаходиться їхня кінцева точка. Ці газопроводи не працюють з 2022 року, і санкції остаточно унеможливлять відновлення їхньої роботи.

Окремо ЄС розглядає можливість розширення санкцій проти так званого «тіньового флоту» російських танкерів, нові обмеження для фінансових установ, які ймовірно допомагають воєнним зусиллям кремля, а також проти російського фонду прямих інвестицій.

До наступного пакета санкцій також планують включити положення, які захищатимуть європейські компанії від можливих позовів за двосторонніми інвестиційними угодами.

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