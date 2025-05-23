Скільки заробила Україна від продажу санкційного майна на онлайн-аукціонах — Finance.ua

Скільки заробила Україна від продажу санкційного майна на онлайн-аукціонах
Фонд державного майна України за рік провів 6 онлайн-аукціонів з продажу санкційного майна в системі Прозорро. Продажі на суму понад 2 млрд грн. Усі кошти з продажу націоналізованих (санкційних) об’єктів надійшли до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Про це повідомила пресслужба відомства.
«Понад 2 мільярди гривень, які держава вже отримала від продажу санкційного майна — це приклад того, як інструменти санкційної політики працюють на економіку. Через прозорі аукціони ми не лише наповнюємо бюджет, а й створюємо можливості для чесного бізнесу інвестувати у відбудову та розвиток», — наголосила міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Найдорожчим проданим через онлайн-аукціон активом став «Аерок»: за нього переможець сплатив майже 1,9 млрд грн. Водночас найбільшим попитом користувалася конфіскована квартира Сальдо в Одесі: за неї змагалося 9 учасників.
Вартість активів за підсумками торгів зросла майже вдвічі. Серед реалізованих лотів:
- квартира та каменеобробне підприємство «Каштан» колаборанта Володимира Сальдо;
- квартира та агрокомпанія «Інвестагро» російського олігарха Михайла Шелкова;
- завод з виробництва упаковки «ПентоПак» російсько-грецького олігарха Івана Саввіді;
- газобетонний завод «Аерок» російського олігарха Андрія Молчанова.
Реалізація націоналізованого (санкційного) майна на онлайн-аукціонах проходить відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 1233 від 21 листопада 2023 року.
«Санкційне майно, яке належало представникам країни-агресора чи зрадникам, більше не працює проти України — воно працює на її відновлення. Ми реалізували ці об’єкти і отримали реальні гроші, які спрямували до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Це і про справедливість, і про економічну ефективність», — підкреслила в. о. Голови Фонду державного майна України Іванна Смачило.
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