ФДМУ залучив понад 11 млн грн на приватизаційних аукціонах — Finance.ua

ФДМУ залучив понад 11 млн грн на приватизаційних аукціонах Сьогодні 17:35

Фонд державного майна України провів 6−10 січня шість успішних аукціонів, на яких залучив до бюджету 11,1 млн грн.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ.

Зазначається, що усі торги відбулися у системі Prozorro.Продажі. Загалом за лоти змагалися 55 учасників, у середньому по 9 за один об’єкт.

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Найдорожчим лотом минулого тижня стала ветлікарня на Рівненщині, яка була реалізована за 4 млн грн при стартовій ціні у 15,5 тис. грн. За право власності на об’єкт змагався 21 учасник, що і дозволило об’єкту зрости у ціні у 258 разів.

Цього тижня команда ФДМУ запланувала проведення 17 онлайн-аукціонів з приватизації. Серед пропозицій єдині майнові комплекси ДП «Інформаційно — аналітичне агентство» та ДП «Сільськогосподарське підприємство «Земельний фонд».

Де знайти інформацію про об’єкти приватизації

Як зазначають у ФДМУ, щоб стати учасником приватизаційного онлайн-аукціону, потрібно спершу зібрати якомога більше даних про об’єкт. В Україні існує кілька ключових джерел, де можна знайти детальну інформацію про об’єкти державної власності.

1. Офіційний портал «Приватизація в Україні»

Інформаційне повідомлення — офіційний опис об’єкта, що містить стартову ціну, умови продажу, перелік майна, контактних осіб та терміни аукціону.

Тизер об’єкта (презентація) — короткий огляд із ключовими показниками (тип нерухомості, площа, фінансові дані, інфраструктура). Допомагає швидко визначити, чи варто занурюватися у глибший аналіз лота.

Контактні особи — фахівці, які можуть відповісти на додаткові запитання або організувати фізичний огляд майна.

Крім опису лота, портал містить покрокові інструкції щодо процедури приватизації, новини та посилання на Віртуальні кімнати даних (ВКД).

2. Віртуальні кімнати даних

Віртуальна кімната даних — це онлайн-сховище, що містить повний пакет документів про об’єкт:

Фінансові та юридичні документи (баланси, договори, судові справи).

Технічна документація (плани приміщень, техпаспорти).

Документи, що підтверджують законність продажу (рішення про включення до переліку об’єктів приватизації).

Фотографії, які допоможуть оцінити реальний стан об’єкта.

Проєкт договору купівлі-продажу, щоб завчасно ознайомитися з усіма умовами майбутньої угоди.

Переваги ВКД:

Прозорість: кожен отримує однаковий доступ до всіх даних.

Зручність і економія часу: усі документи зібрані в одному місці.

Мінімізація ризиків: ви можете оцінити «за» і «проти» ще до реєстрації на аукціон.

Посилення конкуренції: що більше потенційних покупців мають вичерпні дані, то вищою може бути остаточна ціна на торгах.

Доступ до ВКД безкоштовний і не вимагає реєстрації на аукціоні. Якщо ж у документах є комерційна таємниця або йдеться про об’єкти великої приватизації (вартістю понад 250 млн грн), може знадобитися підписання NDA (договору про нерозголошення) з акредитованим майданчиком «Прозорро.Продажі».

3. Прозорро. Продажі

Після публікації оголошення про аукціон усі публічні дані з’являються в системі Прозорро. Продажі та на сайтах авторизованих електронних майданчиків. Окрім основної інформації про об’єкт, тут можна знайти:

Історію раніше проведених аукціонів (кількість учасників, фінальна вартість).

Аналітичні інструменти для порівняння лота з іншими подібними об’єктами.

Умови та регламент торгів, а також покрокову інструкцію участі.

Це дає змогу потенційним учасникам спрогнозувати попит і конкуренцію до моменту реєстрації на аукціон і підготувати власну стратегію.

4. Контактні особи та консультації

На додачу до вивчення онлайн-матеріалів про об’єкт ви можете скористатися допомогою:

Контактної особи на об’єкті — організує огляд майна безпосередньо за місцем його розташування. Контактної особи організатора аукціону — роз’яснить офіційні процедури, вимоги до учасників, порядок реєстрації. Авторизованого електронного майданчика — де фахівці надають технічну підтримку (як зареєструватися, сплатити внески, зробити ставку) та пояснюють особливості участі в торгах у системі Прозорро.Продажі.

Контактна особа на об’єкті та контактна особа організатора аукціону вказані в Інформаційному повідомленні у розділі 4 «Додаткова інформація».

Завдяки такому комплексному підходу інвестори можуть всебічно підготуватися до аукціону і ухвалити обґрунтоване рішення про участь у приватизації.

Визначте свій потенційний лот, вивчіть документацію, відвідайте об’єкт, поставте всі важливі запитання — і впевнено реєструйтеся на аукціоні.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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