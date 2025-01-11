Державні аукціони з суборенди землі принесли бюджету майже 344 млн грн — Finance.ua

Державні аукціони з суборенди землі принесли бюджету майже 344 млн грн
У 2024 році суборенда земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, поповнила державний та місцеві бюджети на 343,7 млн грн.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетьманцев.
Перші результати аукціонів
У жовтні розпочалися перші аукціони з передачі в суборенду державних земель сільськогосподарського призначення, зосереджених у спеціальному операторі «Земельний банк» Фонду держмайна.
За три місяці:
- проведено 266 результативних онлайн-аукціонів через платформу «Прозорро.Продажі», де пропонувалися ділянки загальною площею 23 296 га у 15 областях України;
- за їх результатами укладено 175 договорів суборенди на ділянки площею 10 847 га;
- загальна сума переможних ставок (разом із ПДВ) склала 757 млн грн;
- до державного та місцевих бюджетів перераховано 343,7 млн грн (частина з угод ще перебуває на етапі оформлення).
Середня конкуренція на аукціонах складала 9 претендентів на ділянку. Вартість суборенди у процесі торгів зростала в середньому у 8,6 рази.
Середня ціна за гектар становила 27 106 грн, а рекорд встановлено на ділянці у Черкаській області — 44 077 грн за гектар.
68% переможців торгів — малі фермерські господарства та аграрні підприємства зі штатною чисельністю до 60 працівників.
Прогнози щодо надходжень
За результатами реалізації першого етапу, де загалом буде запропоновано в суборенду 100 тисяч гектарів, вже консолідованих у ФДМУ, очікується щорічне надходження до бюджету не менше 1 млрд. грн на рік.
Оренда іншого державного майна
Від оренди іншого нерухомого державного майна у 2024 році державний бюджет отримав майже 833 млн грн (план — 800 млн грн, надходження у 2023 році — 769,1 млн грн, у 2022 році — 575,0 млн. грн).
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Протягом минулого року, за результатами аукціонів у системі «Прозорро.Продажі», укладено понад 1 тисячу нових договорів оренди, їх загальна чисельність перевищила 14 тисяч (разом вони охоплюють близько 8,2 млн кв. м нерухомості, яка належить державі).
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