Які нові правила оподаткування сільськогосподарських земель діятимуть у 2025 році — Finance.ua

Які нові правила оподаткування сільськогосподарських земель діятимуть у 2025 році
У Державному бюджеті України на 2025 рік передбачено зміни в оподаткуванні сільськогосподарських земель.
Про це повідомив адвокат, керуючий партнер ЮК Winner Олег Ясько у коментарі «24 Каналу».
Що зміниться у земельному оподаткуванні наступного року
За його словами, встановлено мінімальну суму податкових платежів за гектар землі:
- для ріллі — 1400 гривень за гектар;
- для земель з іншими видами цільового призначення — 700 гривень за гектар.
Податкові зміни набули чинності з 1 грудня 2024 року.
Ставка податку на земельні ділянки
Загалом ставка податку за земельні ділянки, для яких провели нормативну грошову оцінку, залишається незмінною і так, як і раніше, не має перевищувати 3% від її суми:
- для земель загального користування — не більше ніж 1% їхньої нормативної грошової оцінки;
- для сільськогосподарських угідь — не менше ніж 0,3% та не більше ніж 1% їхньої нормативної грошової оцінки;
- для лісових земель — не більше ніж 0,1% їхньої нормативної грошової оцінки.
Водночас люди з інвалідністю, багатодітні батьки, пенсіонери, ветерани війни та деякі інші категорії громадян звільнені від сплати земельного податку.
Нагадаємо, українцям у 2025 році доведеться сплатити податок на нерухомість.
Зазвичай податок платять власники великих об’єктів нерухомості, а зібрані кошти йдуть до місцевого бюджету. Місцеві органи влади встановлюють ставку податку, беручи до уваги тип будівлі та її розташування.
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