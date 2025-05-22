Дали кілька днів: Сенат США готовий схвалити законопроєкт про жорсткі санкції проти росії — Finance.ua

Дали кілька днів: Сенат США готовий схвалити законопроєкт про жорсткі санкції проти росії Сьогодні 11:13

Дали кілька днів: Сенат США готовий схвалити законопроєкт про жорсткі санкції проти росії

Сенат США готовий схвалити законопроєкт про жорсткі санкції проти росії, якщо путін протягом кількох днів не покаже прагнення до миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву авторів проекту сенаторів Річарда Блюменталя (демократ) і Ліндсі Грема (республіканець).

За їхньою інформацією, законопроєкт про санкції проти росії за її варварське вторгнення в Україну отримав 81 співавтора в Сенаті США.

Ці санкції буде запроваджено, якщо росія відмовиться вести сумлінні переговори про міцний мир з Україною або вдасться до інших зусиль, включно з військовим вторгненням, які підірвуть суверенітет України після укладення миру. Закон також встановлює 500%-вий тариф на імпортовані товари з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти.

Умови для схвалення законопроєкту

Як зазначають автори проєкту, держсекретар Марко Рубіо підкомітету Сенату з державних та іноземних операцій щодо асигнувань, що росія погодилася надати свої умови припинення вогню в найближчі кілька днів.

«Їхній зміст багато що скаже про те, чи серйозно росія ставиться до миру. Ми підозрюємо, що це буде приблизно те саме. Якщо це буде більше схоже на це, росія може очікувати рішучих дій від Сенату США», — йдеться в заяві.

Сенатори зазначають, що законопроєкт ізолює росію, поміщаючи її на торговий острів, накладаючи жорсткі мита на інші країни, які підтримують ці звірства. Одним із головних пріоритетів є притягнення Китаю до відповідальності за підтримку військової машини Ппутіна шляхом купівлі дешевої російської нафти у тіньового флоту. Без економічної підтримки Китаю військова машина путіна зупинилася б, йдеться в заяві.

«У той час як ми жадаємо миру, нам і переважній більшості Сенату стає дедалі зрозуміліше, що путін грає в ігри. Сенат Сполучених Штатів готовий діяти, якщо ці ігри продовжаться», — додали сенатори.

Нагадаємо, сенатори Грем і Блюменталь внесли законопроєкт про санкції наприкінці квітня. Грем заявив, що у нього достатньо підтримки в Палаті представників, щоб внести законопроєкт про санкції на розгляд і там. Законопроєкт також Дональд Трамп не зможе ветувати проєкт, оскільки для подолання вето необхідно 67 голосів у Сенаті, а проєкт підтримують 81.

Як заявив ексрадник президента України Олег Устенко, у разі схвалення закону США росія може втратити близько 150 млрд доларів, що становить майже 40% її бюджету.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.