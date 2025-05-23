Найбільша судноплавна компанія росії стала збитковою через західні санкції — Finance.ua

Найбільша судноплавна компанія росії стала збитковою через західні санкції Сьогодні 19:26 — Фондовий ринок

Найбільша судноплавна компанія росії стала збитковою через західні санкції

Найбільша російська судноплавна компанія «Совкомфлот» стала збитковою: у першому кварталі її збиток сягнув $393 млн проти прибутку $216 млн роком раніше. У результаті втрати навіть перевищили виручку — $278,5 млн (падіння на 48%).

Про це пише The Moscow Times.

«Совкомфлот» зіштовхнувся із рекордним падінням виручки через західні санкції, які паралізували роботу значної частини флоту. «Безпрецедентні санкції» призвели до простою суден і зниження доходів, заявила компанія.

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Попри фінансовий тиск, там запевняють, що ліквідність компанії збережена, і керівництво працює над мінімізацією втрат.

Окрім фінансових, компанія має проблеми з клієнтами і платежами, а також змушена регулярно змінювати прапори суден. Із Ліберії флот перейшов під юрисдикції Габону, Барбадосу та Оману.

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