ЄС повинен працювати над випуском спільних облігацій для посилення оборони, а поки більше допомагати Україні - прем'єрка Естонії — Finance.ua

ЄС повинен працювати над випуском спільних облігацій для посилення оборони, а поки більше допомагати Україні - прем'єрка Естонії Сьогодні 20:13 — Світ

Прем'єрка Естонії Кая Каллас переконана, що ЄС необхідно розробити план випуску спільних облігацій на суму 100 млрд євро. Це допоможе розвивати оборонну промисловість континенту. Наразі ж необхідно вживати заходів для забезпечення більшої доставки зброї в Україну.

Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg на Мюнхенській конференції.

Читайте також Данія передасть Україні всю артилерію, яку має в запасі

За її словами, наступний склад Європейської комісії, який оберуть у червні, повинен бути таким же згуртованим у питаннях безпеки, як і чинний уряд, коли намагався побороти пандемію COVID-19.

«Ми знаходимося в тому місці, де нам потрібно більше інвестувати і (вивчати — ред.), що ми можемо зробити разом, тому що облігації, які випускаються окремими країнами індивідуально, занадто малі, щоб їх можна було масштабувати. Єврооблігації можуть мати набагато більший вплив», — сказала Каллас.

У агентстві зазначено, що з главою уряду Естонії погодилися президент Франції Еммануель Макрон, а також президент Європейської ради Шарль Мішель. Прогнозується, що більш ощадливі країни, такі як Нідерланди і Німеччина, швидше за все, будуть не такі зацікавлені в цьому.

Читайте також На Мюнхенській конференції підписали меморандум про виробництво боєприпасів Rheinmetall в Україні

Каллас додала, після зустрічі з американськими законодавцями в Мюнхені вона зберігає оптимізм щодо того, що Конгрес зможе домовитись про фінансування для України.

«Мені здається, що, перебуваючи тут, вони, можливо, краще розуміють, що поставлено на карту», — додала вона.

Вона переконана, що наразі ЄС повинен зробити й інші термінові речі, як от зосередитися на розвитку промисловості та забезпеченні довгострокових контрактів на постачання, а також шукати запаси зброї по світу, щоб викупити її та передати Україні.

Читайте також Естонія щорічно виділятиме Україні додатково по 14 мільйонів євро

«Ми маємо зробити все. Європа зробила багато і має зробити ще більше. Це очевидно», — наголосила вона, закликавши союзників виконати обіцянку витрачати 0,25% ВВП протягом наступних чотирьох років на підтримку України.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.