ЄС повністю визнає українські водійські права після транспортного безвізу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС повністю визнає українські водійські права після транспортного безвізу

Особисті фінанси
1249
ЄС повністю визнає українські водійські права після транспортного безвізу
ЄС повністю визнає українські водійські права після транспортного безвізу
Україна і ЄС мають укласти угоду про «транспортний безвіз», після чого всі країни ЄС визнаватимуть українське посвідчення водія без обмежень.
Про це пише Економічна правда.
Україна і ЄС планують підписання угоди про так званий транспортний безвіз, після чого країни ЄС визнаватимуть посвідчення водія українського зразка без обмежень.
Читайте також
Відтак, українцям не потрібно буде змінювати посвідчення чи складати додаткові іспити.
Дотепер громадяни України могли використовувати водійські посвідчення нового зразка в ЄС, проте в низці країн діяли обмеження.
Скажімо, Австрії, Латвії та Німеччині українскьими водійськими правами можна було користуватися без обмежень лише протягом шести місяців. Ці обмеження будуть зняті після підписання угоди.

Довідка Finance.ua:

  • світ визнає два види водійських посвідчень — національні та міжнародні. Водночас у країнах ЄС діють різні умови та вимоги щодо використання на їхній території українського водійського посвідчення.
  • українське посвідчення водія адаптоване до документів Європейського Союзу;
  • у МВС розробили понад 250 нових тестових запитань для здачі теоретичного іспиту на водійські права. Вони адаптовані до європейського зразка;

Купуйте поліс ОСЦПВ на Finance.ua

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.