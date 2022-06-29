ЄС повністю визнає українські водійські права після транспортного безвізу — Finance.ua

ЄС повністю визнає українські водійські права після транспортного безвізу Вчора 21:02 — Особисті фінанси

ЄС повністю визнає українські водійські права після транспортного безвізу

Україна і ЄС мають укласти угоду про «транспортний безвіз», після чого всі країни ЄС визнаватимуть українське посвідчення водія без обмежень.

Про це пише Економічна правда

Україна і ЄС планують підписання угоди про так званий транспортний безвіз, після чого країни ЄС визнаватимуть посвідчення водія українського зразка без обмежень.

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Відтак, українцям не потрібно буде змінювати посвідчення чи складати додаткові іспити.

Дотепер громадяни України могли використовувати водійські посвідчення нового зразка в ЄС, проте в низці країн діяли обмеження.

Скажімо, Австрії, Латвії та Німеччині українскьими водійськими правами можна було користуватися без обмежень лише протягом шести місяців. Ці обмеження будуть зняті після підписання угоди.

Довідка Finance.ua:

світ визнає два види водійських посвідчень — національні та міжнародні. Водночас у країнах ЄС діють різні умови та вимоги щодо використання на їхній території українського водійського посвідчення.

українське посвідчення водія адаптоване до документів Європейського Союзу;

у МВС розробили понад 250 нових тестових запитань для здачі теоретичного іспиту на водійські права. Вони адаптовані до європейського зразка;

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