Отримати водійські права стане складніше: в МВС розробили понад 250 нових тестових питань — Finance.ua
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Отримати водійські права стане складніше: в МВС розробили понад 250 нових тестових питань

Вчора 12:00Технології&Авто
967
У МВС розробили понад 250 нових тестових питань для здачі теоретичного іспиту на водійські права. Вони адаптовані до європейського зразка.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Як інформують в МВС, окрім нових тестових питань до екзаменаційних білетів для складання теоретичного іспиту також було додано абсолютно новий розділ «Панель приладів», розуміння якого необхідне для керування сучасними автомобілями.
У повідомленні вказано, що розроблені питання адаптовані до інноваційних рішень європейського формату, а саме Франції, досвід якої було проаналізовано для прикладу.
Де можна пройти тестування
В МВС зазначають, що громадяни можуть пройти підготовку перед складанням іспиту, пройшовши онлайн-тестування. Для цього необхідно перейти за посиланням.
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Довідка Finance.ua:

  • В Україні з 24 липня буде змінений механізм підготовки та перепідготовки водіїв. Міністерство внутрішніх справ затвердило відповідну постанову.
Для отримання посвідчення водія буде необхідно:
  1. Пройти теоретичну підготовку в автошколі та отримати про це свідоцтво, що діє 1 рік (без складання внутрішнього іспиту);
  2. Скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС для отримання можливості надалі проходити практичне навчання;
  3. Вибрати автошколу для практичної підготовки та пройти там навчання;
  4. Скласти внутрішній практичний іспит та отримати свідоцтво в автошколі, яке діє 2 роки;
  5. У сервісному центрі МВС успішно скласти практичний іспит та отримати посвідчення водія.
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За матеріалами: РБК-Україна
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