Отримати водійські права стане складніше: в МВС розробили понад 250 нових тестових питань — Finance.ua

Як інформують в МВС, окрім нових тестових питань до екзаменаційних білетів для складання теоретичного іспиту також було додано абсолютно новий розділ «Панель приладів», розуміння якого необхідне для керування сучасними автомобілями.
У повідомленні вказано, що розроблені питання адаптовані до інноваційних рішень європейського формату, а саме Франції, досвід якої було проаналізовано для прикладу.
Де можна пройти тестування
В МВС зазначають, що громадяни можуть пройти підготовку перед складанням іспиту, пройшовши онлайн-тестування. Для цього необхідно перейти за посиланням.