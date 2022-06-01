Отримати водійські права стане складніше: в МВС розробили понад 250 нових тестових питань — Finance.ua

Отримати водійські права стане складніше: в МВС розробили понад 250 нових тестових питань

У МВС розробили понад 250 нових тестових питань для здачі теоретичного іспиту на водійські права. Вони адаптовані до європейського зразка.

Як інформують в МВС, окрім нових тестових питань до екзаменаційних білетів для складання теоретичного іспиту також було додано абсолютно новий розділ «Панель приладів», розуміння якого необхідне для керування сучасними автомобілями.

У повідомленні вказано, що розроблені питання адаптовані до інноваційних рішень європейського формату, а саме Франції, досвід якої було проаналізовано для прикладу.

Де можна пройти тестування

В МВС зазначають, що громадяни можуть пройти підготовку перед складанням іспиту, пройшовши онлайн-тестування. Для цього необхідно перейти за посиланням.

Довідка Finance.ua:

В Україні з 24 липня буде змінений механізм підготовки та перепідготовки водіїв. Міністерство внутрішніх справ затвердило відповідну постанову.

Для отримання посвідчення водія буде необхідно:

Пройти теоретичну підготовку в автошколі та отримати про це свідоцтво, що діє 1 рік (без складання внутрішнього іспиту); Скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС для отримання можливості надалі проходити практичне навчання; Вибрати автошколу для практичної підготовки та пройти там навчання; Скласти внутрішній практичний іспит та отримати свідоцтво в автошколі, яке діє 2 роки; У сервісному центрі МВС успішно скласти практичний іспит та отримати посвідчення водія.

До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформляти Зелену картку швидко та зручно. Все, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.