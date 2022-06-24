Посвідчення водія: у яких випадках необхідно мати міжнародний документ — Finance.ua

Посвідчення водія: у яких випадках необхідно мати міжнародний документ 24.06.2022, 17:00 — Особисті фінанси

У нинішніх умовах багато українців, рятуючись від війни, виїхали або мають намір виїхати в країни Європейського Союзу, часто на власному транспорті або ж планують орендувати автівку вже на території Євросоюзу. Чи можна за кордоном кермувати авто за наявності лише національного посвідчення водія, чи все ж необхідно отримати міжнародний документ — розповіли юристи Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Світ визнає два види водійських посвідчень — національні та міжнародні. Водночас у країнах ЄС діють різні умови та вимоги щодо використання на їхній території українського водійського посвідчення.

Українське посвідчення водія: про які обмеження треба пам’ятати

З українським посвідченням нового зразка (пластикова картка з продубльованими на латиниці відомостями про водія) можна їздити по Європі в тих країнах, які є учасники Віденської конвенції. Це, зокрема:

Австрія,

Німеччина,

Італія,

Норвегія,

Польща.

Але, незважаючи на підписання Конвенції, деякі країни Європи все ж встановили певні обмеження у визнанні національних прав інших країн. Наприклад, Угорщина визнає українські посвідчення водія протягом 12 місяців з моменту в’їзду, Люксембург — впродовж 6 місяців, а в Нідерландах поліцейські мають право вимагати міжнародне водійське посвідчення (МВП).

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Однак важливо знати, що в більшості країн Європи неможливий прокат автомобілів без МВП. У деяких країнах співробітники прокатних фірм можуть попросити завірений переклад посвідчення на свою мову, поцікавитись стажем водіння, номером кредитної картки, тому при поїздці в країни ЄС все ж радимо мати МВП.

Як отримати міжнародне водійське посвідчення?

Міжнародне посвідчення водія видається територіальними сервісними центрами МВС терміном на три роки, але не більше строку дії національного посвідчення водія.

Видача міжнародного посвідчення водія відбувається безкоштовно, термін виконання — до 5 робочих днів.

Щоб отримати таке посвідчення, необхідно подати в сервісний центр такі документи:

національне посвідчення (копія та оригінал);

паспорт громадянина України;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

квитанцію про оплату адміністративних послуг;

фотокартку (3,5×4,5 см на матовому папері).

Підстави для відмови у наданні послуги є встановлення факту підробки національного посвідчення водія, закінчення строку дії національного посвідчення водія на дату отримання МВП, позбавлення права на керування транспортним засобом або тимчасове обмеження в такому праві, а також невідповідність поданих персональних даних заявника.

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