Українцям спростили процедуру отримання посвідчення водія: що змінилося — Finance.ua

Українцям спростили процедуру отримання посвідчення водія: що змінилося

Вчора 10:41 — Особисті фінанси

Кабінет Міністрів України спростив процедуру навчання та отримання посвідчення водія у Сервісних центрах МВС, прийнявши постанову «Про навчання водіїв та державну реєстрацію транспортних засобів у період дії воєнного стану в Україні».

Це відбулося на засіданні Уряду 10 травня, повідомляє пресслужба Уряду.

Що спростили?

Документ має на меті забезпечити:

можливість тим, хто переїхав тимчасово жити в інше місце (регіон), скласти практичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від того, у якому сервісному центрі складено теоретичний іспит;

можливість навчатися теоретичній підготовці особам, які проходять підготовку, перепідготовку й підвищення кваліфікації водіїв ТЗ, за допомогою засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку (Zoom, Skype, Google meet тощо);



можливість громадянам, які переїхали тимчасово жити в інше місце (регіон), отримати посвідчення водія в будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця складання теоретичного та/або практичного іспитів;



можливість повернути свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, виданого за заявою його власника на ім’я особи, яка здійснює поїздку за кордон, протягом десяти днів з дня повернення цієї особи з-за кордону до будь-якого СЦ МВС;



також скоротять термін навчання для майбутніх водіїв на категорії В (легкові авто) та C1, C, С1Е, СЕ (вантажні авто з причепом), зменшивши на 20% теоретичну частину (через ущільнення викладання таких тем, як «Будова і технічне обслуговування ТЗ», «Етика водія ТЗ» тощо).

«Відповідними нормативними актами ми зміцнюємо правові інституційні засади для надання якісних адміністративних послуг сервісними центрами МВС. Умови воєнного стану не є перешкодою для забезпечення системних покращень у роботі СЦ МВС», — зазначив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп`ятий.

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