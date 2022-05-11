Українцям спростили процедуру отримання посвідчення водія: що змінилося — Finance.ua
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Українцям спростили процедуру отримання посвідчення водія: що змінилося

Вчора 10:41Особисті фінанси
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Кабінет Міністрів України спростив процедуру навчання та отримання посвідчення водія у Сервісних центрах МВС, прийнявши постанову «Про навчання водіїв та державну реєстрацію транспортних засобів у період дії воєнного стану в Україні».
Це відбулося на засіданні Уряду 10 травня, повідомляє пресслужба Уряду.

Що спростили?

Документ має на меті забезпечити:
  • можливість тим, хто переїхав тимчасово жити в інше місце (регіон), скласти практичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від того, у якому сервісному центрі складено теоретичний іспит;
  • можливість навчатися теоретичній підготовці особам, які проходять підготовку, перепідготовку й підвищення кваліфікації водіїв ТЗ, за допомогою засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку (Zoom, Skype, Google meet тощо);
  • можливість громадянам, які переїхали тимчасово жити в інше місце (регіон), отримати посвідчення водія в будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця складання теоретичного та/або практичного іспитів;
  • можливість повернути свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, виданого за заявою його власника на ім’я особи, яка здійснює поїздку за кордон, протягом десяти днів з дня повернення цієї особи з-за кордону до будь-якого СЦ МВС;
  • також скоротять термін навчання для майбутніх водіїв на категорії В (легкові авто) та C1, C, С1Е, СЕ (вантажні авто з причепом), зменшивши на 20% теоретичну частину (через ущільнення викладання таких тем, як «Будова і технічне обслуговування ТЗ», «Етика водія ТЗ» тощо).
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«Відповідними нормативними актами ми зміцнюємо правові інституційні засади для надання якісних адміністративних послуг сервісними центрами МВС. Умови воєнного стану не є перешкодою для забезпечення системних покращень у роботі СЦ МВС», — зазначив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп`ятий.
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За матеріалами: Finance.ua
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