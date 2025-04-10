ЄС отримає ще 2,1 млрд євро доходів від знерухомлених росактивів, які виплатять Україні — Finance.ua
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ЄС отримає ще 2,1 млрд євро доходів від знерухомлених росактивів, які виплатять Україні

Казна та Політика
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ЄС отримає ще 2,1 млрд євро доходів від знерухомлених росактивів, які виплатять Україні
ЄС отримає ще 2,1 млрд євро доходів від знерухомлених росактивів, які виплатять Україні
ЄС невдовзі отримає другий переказ коштів, отриманих з доходів від знерухомлених російських активів, гроші потім будуть виплачені Україні.
Про це повідомили в Єврокомісії.
Цього тижня ЄС запросив 2,1 мільярда євро непередбачених доходів від знерухомлених активів російського Центрального банку, що зберігаються в центральних депозитаріях цінних паперів. Отримання цієї суми стане другим переказом такого роду після першого траншу, наданого в липні 2024 року. Він покриває доходи, накопичені протягом другої половини 2024 року.
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Ці кошти надходять з активів російського Центрального банку, які знерухомлені внаслідок санкцій ЄС, запроваджених у відповідь на триваючу загарбницьку війну росії проти України.
Хоча самі активи залишаються заблокованими, доходи, які вони генерують з часом, використовуються для підтримки України. Кошти від цього траншу будуть спрямовані через Європейський фонд миру, як було погоджено Радою ЄС у 2024 році, та Український фонд, щоб допомогти зміцнити обороноздатність України та сприяти відновленню та реконструкції країни.
Цей захід є частиною незмінного зобов’язання ЄС підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
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Наступні транші будуть надані Україні, головним чином, для того, щоб вона могла забезпечити повернення коштів, отриманих в рамках Надзвичайної ініціативи ERA на чолі з G7, в той час як обмежена частина коштів буде продовжувати надходити через Європейський фонд миру.
Європейський Союз також 9 квітня перерахував Україні транш кредиту у розмірі мільярда євро в межах ініціативи «Надзвичайного кредиту на підтримку України» (ERA), який забезпечується доходами від заморожених російських активів.
За матеріалами:
Європейська правда
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