ЄС отримає ще 2,1 млрд євро доходів від знерухомлених росактивів, які виплатять Україні — Finance.ua

ЄС отримає ще 2,1 млрд євро доходів від знерухомлених росактивів, які виплатять Україні Сьогодні 10:30 — Казна та Політика

ЄС отримає ще 2,1 млрд євро доходів від знерухомлених росактивів, які виплатять Україні

ЄС невдовзі отримає другий переказ коштів, отриманих з доходів від знерухомлених російських активів, гроші потім будуть виплачені Україні.

Про це повідомили в Єврокомісії.

Цього тижня ЄС запросив 2,1 мільярда євро непередбачених доходів від знерухомлених активів російського Центрального банку, що зберігаються в центральних депозитаріях цінних паперів. Отримання цієї суми стане другим переказом такого роду після першого траншу, наданого в липні 2024 року. Він покриває доходи, накопичені протягом другої половини 2024 року.

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Ці кошти надходять з активів російського Центрального банку, які знерухомлені внаслідок санкцій ЄС, запроваджених у відповідь на триваючу загарбницьку війну росії проти України.

Хоча самі активи залишаються заблокованими, доходи, які вони генерують з часом, використовуються для підтримки України. Кошти від цього траншу будуть спрямовані через Європейський фонд миру, як було погоджено Радою ЄС у 2024 році, та Український фонд, щоб допомогти зміцнити обороноздатність України та сприяти відновленню та реконструкції країни.

Цей захід є частиною незмінного зобов’язання ЄС підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

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Наступні транші будуть надані Україні, головним чином, для того, щоб вона могла забезпечити повернення коштів, отриманих в рамках Надзвичайної ініціативи ERA на чолі з G7, в той час як обмежена частина коштів буде продовжувати надходити через Європейський фонд миру.

Європейський Союз також 9 квітня перерахував Україні транш кредиту у розмірі мільярда євро в межах ініціативи «Надзвичайного кредиту на підтримку України» (ERA), який забезпечується доходами від заморожених російських активів.

Європейська правда За матеріалами:

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