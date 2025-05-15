ЄС хоче пришвидшити видачу віз, щоб переманити американських вчених — Finance.ua

ЄС хоче пришвидшити видачу віз, щоб переманити американських вчених Сьогодні 19:15 — Світ

ЄС хоче пришвидшити видачу віз, щоб переманити американських вчених

Єврокомісія хоче, щоб європейські країни прискорили візові процедури для американських науковців.

Єврокомісар з питань досліджень Єкатерина Захар’єва розповіла Politico , що Єврокомісія планує представити деякі пропозиції стосовно поліпшення координації між країнами ЄС.

«Наприклад, візи, як швидко ми видаємо візи. Ми хочемо мотивувати країни-члени швидше використовувати інструменти, які маємо, тому що швидкість також має значення», — сказала вона.

Ще ЄК планує закріпити наукову свободу на законодавчому рівні в межах Закону про Європейський дослідницький простір, який мають підготувати до 2026 року.

«Давайте використаємо цей імпульс, цю можливість і залучимо найяскравіші та найкращі таланти світу», — сказала Захар’єва.

Міністри з питань науки країн ЄС зустрінуться 23 травня, щоб обговорити свої плани стосовно залучення американських дослідників, які хочуть покинути США, оскільки адміністрація президента Штатів Дональда Трампа скорочує витрати на науку й дослідження.

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Захар’єва також згадала про «репресії» проти університетів у США, щоб обґрунтувати необхідність виділення достатньої кількості коштів на науку і дослідження в наступному семирічному бюджеті ЄС з 2028 року. Днями це питання обговорювалося на засіданні колегії Єврокомісії. Проєкт наступного бюджету ЄК, опублікований у лютому, передбачає об’єднання дослідницьких і промислових програм ЄС в один «Фонд конкурентоспроможності» — крок, який викликав суперечки серед дослідників.

«Метою є дійсно підвищення нашої конкурентоспроможності, і наступний бюджет ЄС повинен бути значно простішим, значно більш цілеспрямованим», — пояснила Захар’єва.

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Тиск на викладачів в американських університетах та загроза скорочення фінансування дали європейським політичним лідерам надію на отримання «інтелектуальної вигоди». ЗМІ вже писали, що вчені почали покидати США, шукаючи роботу в інших країнах, зокрема, і в європейських. Повідомлялося, зокрема, що кілька відомих професорів-критиків Трампа Тімоті Снайдер, Марсі Шор і Джейсон Стенлі покидають Єльський університет і з осені 2025 року почнуть працювати в Університеті Торонто.

Минулого тижня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про план залучення американських дослідників на 500 млн євро.

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