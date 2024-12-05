ЄБРР інвестує в Україну понад 1,3 млрд євро — Finance.ua

ЄБРР інвестує в Україну понад 1,3 млрд євро
Рада директорів Європейського баку реконструкції і розвитку (ЄБРР) 4 грудня схвалила інвестиції в Україну на суму понад 1,3 млрд євро. Ідеться про 8 проєктів на підтримку державного й приватного секторів.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
За його словами, інвестуватимуться проєкти у сфері відновлення транспортної та енергетичної інфраструктури, у підтримці урядових програм щодо розвитку розподіленої генерації та посилення енергоефективності.
Частина коштів — це безповоротні гранти, зазначив Шмигаль.
«Вдячні партнерам за важливу допомогу. Це рішення є ще одним сильним сигналом міжнародної підтримки України в часи викликів і трансформацій», — написав він.
Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) інвестував в Україну приблизно EUR5 млрд, орієнтовно EUR2 млрд із яких спрямовано на реалізацію енергетичних проєктів, зокрема у сфері ВДЕ.
Директорка відділу гендерної та економічної інклюзії в ЄБРР Барбара Рамбусек оцінила потенціал інвестицій в Україну та виклики для інвесторів.
Поділитися новиною