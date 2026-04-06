Японія робить ставку на роботів через брак працівників

Японія активно впроваджує роботів із підтримкою штучного інтелекту, щоб компенсувати нестачу робочої сили. Через старіння населення та скорочення працівників автоматизація стає необхідною умовою для збереження економіки.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Techcrunch

Роботи стали питанням виживання економіки

У березні 2026 року Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії заявило про намір створити потужний внутрішній сектор фізичного ШІ та до 2040 року зайняти 30% світового ринку. Водночас країна вже має сильні позиції в робототехніці — ще у 2022 році японські виробники забезпечували близько 70% глобального ринку промислових роботів.

Головним драйвером змін залишається демографія. Населення Японії скорочується вже 14 років поспіль, а частка працездатних громадян становить лише 59,6% і продовжує падати. За прогнозами, протягом наступних 20 років кількість таких людей зменшиться ще майже на 15 мільйонів. У результаті компанії змушені переосмислювати свою роботу: опитування Reuters і Nikkei у 2024 році показало, що саме нестача кадрів стала головною причиною впровадження AI.

Представники індустрії підкреслюють, що автоматизація перестала бути лише способом підвищення ефективності. Тепер йдеться про базове функціонування економіки — підтримку заводів, логістики та інфраструктури в умовах браку людей.

Японський бізнес активно впроваджує роботів у виробництві, на складах і в критичних об’єктах. Наприклад, компанія Mujin розробляє програмні платформи, які дозволяють промисловим роботам самостійно виконувати завдання у логістиці. Такий підхід робить акцент не на новому обладнанні, а на розумнішому використанні вже існуючого.

Водночас Японія традиційно сильна саме у виробництві апаратної частини — сенсорів, приводів і систем керування. Проте у новій епосі фізичного ШІ важливо не лише залізо, а й інтеграція програмного забезпечення та даних. Тут конкуренцію активно посилюють США і Китай, які швидше розвивають комплексні рішення.

Японські компанії намагаються поєднати ці підходи. Стартап WHILL, наприклад, створює автономні транспортні засоби, що поєднують електромобілі, сенсори та хмарні системи керування. Розробка ведеться одночасно в Японії та США — перша відповідає за апаратну частину і адаптацію до старіння населення, друга — за програмні рішення і масштабування.

Держава також активно підтримує цей напрям. Уряд під керівництвом прем’єр-міністерки Санае Такаїчі виділив близько 6,3 мільярда доларів на розвиток AI, робототехніки та їх впровадження у промисловість.

Перехід від експериментів до реального використання вже відбувається. У промисловості щороку встановлюють десятки тисяч роботів, особливо в автомобільному секторі. У логістиці поширюються автоматизовані навантажувачі та складські системи, а в інфраструктурі — роботи для інспекцій, зокрема у дата-центрах.

Великі компанії, такі як SoftBank, вже використовують фізичний ШІ, поєднуючи моделі розпізнавання зображень і мови з системами управління, щоб роботи могли самостійно орієнтуватися і виконувати складні завдання.

Водночас змінюється і структура індустрії. Замість моделі, де один гравець домінує, формується гібридна екосистема. Великі корпорації, зокрема Toyota, Mitsubishi Electric і Honda, забезпечують масштаб і виробничі можливості, а стартапи розвивають програмне забезпечення, автоматизацію процесів і нові підходи до інтеграції.

Інвестори дедалі більше вкладають не лише у залізо, а й у програмні платформи, цифрові двійники та інструменти симуляції. Саме ці елементи можуть стати ключем до довгострокової конкурентоспроможності.

У підсумку, головна цінність у сфері фізичного ШІ формуватиметься не лише на рівні технологій, а й у здатності впроваджувати, інтегрувати та постійно вдосконалювати рішення у реальному світі.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.