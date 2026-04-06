CEO LinkedIn назвав навички, які допоможуть не програти AI

CEO LinkedIn Райан Росланскі назвав ключові навички, які допоможуть залишатися конкурентними на ринку праці в епоху штучного інтелекту.

Про це пише Inc.

На тлі швидкого розвитку AI у LinkedIn спробували відповісти на питання: що саме залишиться за людьми. Йдеться не про технічні знання, а про людські якості, які складніше автоматизувати. Вони описані у книзі Open to Work, яку Райан Росланскі написав разом із Аніш Раманом.

5 ключових навичок

Після розмов із науковцями, психологами та бізнес-лідерами автори виділили п’ять ключових навичок, які допомагають адаптуватися до змін.

Цікавість

Люди вирішують, куди і у що варто інвестувати. Здатність ставити питання і досліджувати нові можливості теж тільки людський фактор. І хоча AI підказує варіанти подальших дій, саме людина обирає куди рухатись далі.

Мужність

Рухатись в невідомість та вірити в негарантований результат важко. Готовність діяти без повної інформації — пропонувати нові рішення, змінювати підхід і брати на себе ризик. Це те, що поки притаманно тільки людині.

Творчість

Творчість — навичка, яка відокремлює людей та AI. Справжня винахідливість інновації завжди починалися з людей і це не лише для креативних професій. Йдеться про здатність створювати нові ідеї, а не просто комбінувати наявні.

Співчуття

Розуміння інших людей і побудова довіри — те, що AI не може відтворити повноцінно.

Зв’язок

Люди відчувають відповідальність за змістовне листування та співпрацю один з одним. Уміння будувати комунікацію і співпрацю створює сенс у взаємодії.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.