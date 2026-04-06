Samsung переходить на китайські компоненти, щоб компенсувати зростання цін на пам’ять

Компанія вже почала змінювати постачальників у низці моделей
Samsung розглядає можливість ширшого використання компонентів китайських постачальників у смартфонах, щоб компенсувати зростання цін на оперативну пам’ять.
Про це повідомляє корейське видання DealSite.

Зміни постачальників

За даними джерел, компанія вже почала змінювати постачальників у низці моделей. У середньому сегменті, зокрема в Galaxy A57, замість власних OLED-панелей використовуються дисплеї китайської CSOT.
Зміни торкнулися і складних смартфонів. Для Galaxy Flip7 компанія нібито відмовилась від корейського постачальника шарнірів KH Vatec на користь китайської Huanli. Окремі компоненти камер у флагманських моделях також постачаються з Китаю. Йдеться про модулі надширококутних камер у серії Galaxy S.

Оптимізація витрат

У компанії вважають, що така стратегія дозволить стримати зростання цін на пристрої. Це особливо актуально для середнього сегмента, де підвищення вартості може вплинути на попит.
Зростання цін на пам’ять змушує виробників шукати альтернативні способи оптимізації витрат. Використання компонентів китайських виробників дає змогу знизити собівартість без змін у кінцевій ціні.
Очікується, що Samsung і надалі збільшуватиме частку китайських комплектуючих у своїх пристроях. Це може вплинути на позиції локальних постачальників у Південній Кореї.
За матеріалами:
mezha.media
