Який вплив українського агроекспорту на європейський ринок — відповідь УКАБ Сьогодні 12:43

Який вплив українського агроекспорту на європейський ринок — відповідь УКАБ

Україна експортує до Європейського Союзу агропродовольчих товарів на 12,7 млрд євро, тобто вплив українського агроекспорту на європейський ринок є мінімальним.

На цьому наголосив генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Олег Хоменко.

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За його даними, Україна експортує до Євросоюзу агропродукції на 12,7 млрд євро, а імпортує — на 3,5 млрд євро, більшість з них товари з доданою вартістю.

Крім того, з ЄС надходять товари виробничого призначення на близько 7 млрд євро, переважна більшість — продукти з доданою вартістю, зокрема добрива, машини, обладнання тощо.

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«Водночас вплив українського агроекспорту на європейський ринок є мінімальним: якщо проаналізувати європейське споживання та частку українського імпорту в ньому, то цифри знаходяться в межах до 10%: пшениця — 6%, цукор — 3%, м‘ясо птиці — 2%, яйця — 1%. І якщо порахувати це в реальних цифрах, то на 1 європейського споживача в рік припадає до 2 українських яєць, менше 20 курячих нагетсів та до 30 чашок чаю чи кави з 1 ложкою українського цукру», — пояснив Хоменко.

Нещодавні протести в Європі більше пов’язані не з українським агроекспортом, а з політичною ситуацією та наративами, які використовують певні європейські фермерські асоціації для отримання вигод від ЄС.

Наприклад, французькі фермери вимагали заборонити український цукор, хоча більшість цукру у Францію імпортують з Бразилії, де багато заводів належать французьким компаніям, що свідчить про захист власного бізнесу.

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Ще одним наративом, за словами Хоменка, є побоювання європейських фермерів щодо зменшення їхніх дотацій через вступ України до ЄС, адже в нашій країні багато оброблюваних земель. Проте ці хвилювання безпідставні, бо український агросектор уже близько 20 років розвивається практично без державної підтримки і має високу конкурентоспроможність.

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Хоменко підсумував, що для налагодження діалогу українському агробізнесу та державі необхідно систематично пояснювати європейським колегам, що співпраця агросекторів України й ЄС може створити синергію для забезпечення світового попиту на продовольство та посилення зв’язків з країнами Глобального Півдня.

Укрінформ За матеріалами:

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