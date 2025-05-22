Який вплив українського агроекспорту на європейський ринок — відповідь УКАБ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Який вплив українського агроекспорту на європейський ринок — відповідь УКАБ

28
Який вплив українського агроекспорту на європейський ринок — відповідь УКАБ
Який вплив українського агроекспорту на європейський ринок — відповідь УКАБ
Україна експортує до Європейського Союзу агропродовольчих товарів на 12,7 млрд євро, тобто вплив українського агроекспорту на європейський ринок є мінімальним.
На цьому наголосив генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Олег Хоменко.
Читайте також
За його даними, Україна експортує до Євросоюзу агропродукції на 12,7 млрд євро, а імпортує — на 3,5 млрд євро, більшість з них товари з доданою вартістю.
Крім того, з ЄС надходять товари виробничого призначення на близько 7 млрд євро, переважна більшість — продукти з доданою вартістю, зокрема добрива, машини, обладнання тощо.
Читайте також
«Водночас вплив українського агроекспорту на європейський ринок є мінімальним: якщо проаналізувати європейське споживання та частку українського імпорту в ньому, то цифри знаходяться в межах до 10%: пшениця — 6%, цукор — 3%, м‘ясо птиці — 2%, яйця — 1%. І якщо порахувати це в реальних цифрах, то на 1 європейського споживача в рік припадає до 2 українських яєць, менше 20 курячих нагетсів та до 30 чашок чаю чи кави з 1 ложкою українського цукру», — пояснив Хоменко.
Нещодавні протести в Європі більше пов’язані не з українським агроекспортом, а з політичною ситуацією та наративами, які використовують певні європейські фермерські асоціації для отримання вигод від ЄС.
Наприклад, французькі фермери вимагали заборонити український цукор, хоча більшість цукру у Францію імпортують з Бразилії, де багато заводів належать французьким компаніям, що свідчить про захист власного бізнесу.
Читайте також
Ще одним наративом, за словами Хоменка, є побоювання європейських фермерів щодо зменшення їхніх дотацій через вступ України до ЄС, адже в нашій країні багато оброблюваних земель. Проте ці хвилювання безпідставні, бо український агросектор уже близько 20 років розвивається практично без державної підтримки і має високу конкурентоспроможність.
Читайте також
Хоменко підсумував, що для налагодження діалогу українському агробізнесу та державі необхідно систематично пояснювати європейським колегам, що співпраця агросекторів України й ЄС може створити синергію для забезпечення світового попиту на продовольство та посилення зв’язків з країнами Глобального Півдня.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems