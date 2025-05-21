Українським експортерам видано 75 тисяч сертифікатів EUR.1: які переваги дає документ — Finance.ua
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Українським експортерам видано 75 тисяч сертифікатів EUR.1: які переваги дає документ

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Українським експортерам видано 75 тисяч сертифікатів EUR.1: які переваги дає документ
Українським експортерам видано 75 тисяч сертифікатів EUR.1: які переваги дає документ
З початку року національним експортерам видано 75 тис. сертифікатів EUR.1 для преференційного доступу на ринки країн-партнерів.
Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України.
З метою підтримки експорту товарів українського походження митницями Держмитслужби видаються сертифікати походження форми EUR.1. Наявність такого сертифіката звільняє українські товари від сплати ввізного мита при імпорті до країн ЄС, ЄАВТ, Чорногорії, Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, Грузії та Держави Ізраїль.
Українським експортерам видано 75 тисяч сертифікатів EUR.1: які переваги дає документ
З початку року митницями видано вже 75 тис. сертифікатів EUR.1. Найчастіше їх видавали на експорт товарів до таких держав:
  • Польщі — 16 606 шт.;
  • Німеччини — 6 546 шт.;
  • Румунії — 5 465 шт.;
  • Італії — 4 081 шт.;
  • Литви — 3 247 шт.
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Українські виробники отримували сертифікати форми EUR.1 переважно на наступні товари:
  • товари рослинного походження;
  • олія соняшникова;
  • цукор білий;
  • м’ясо курчат;
  • натуральний мед.
Держмитслужба на постійній основі забезпечує преференційний доступ українських товарів на ринки країн-партнерів.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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