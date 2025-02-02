Який відсоток студентів, що виїжджають за кордон за програмою обміну, повертаються в Україну — Finance.ua
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Який відсоток студентів, що виїжджають за кордон за програмою обміну, повертаються в Україну

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Який відсоток студентів, що виїжджають за кордон за програмою обміну, повертаються в Україну
Який відсоток студентів, що виїжджають за кордон за програмою обміну, повертаються в Україну, Фото: freepik
До України повертаються 100% студентів, які виїздять в рамках програм академічної мобільності.
Про повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.
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За словами Лісового, це свідчить про те, що університети дуже відповідально ставляться до молодих людей, яких вони рекомендують на програми академічної мобільності.

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Лісовий зауважив, що здебільшого студенти їдуть до країн Європи, зокрема, до Німеччини, Великої Британії, Франції, Польщі.

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«Це дійсно є цінним інструментом для розвитку нашої молоді та взагалі для розвитку вищої освіти. Зі студентами виїздять і викладачі, тож вони обмінюються досвідом, розуміють, як організовано середовище, які сучасні методи використовуються в освіті», — сказав він.

Регулювання академічної мобільності для приватних ВНЗ

Він зауважив, що держава також врегулювала питання академічної мобільності для студентів приватних вишів.
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Заявки від кожного приватного закладу освіти розглядаються в індивідуальному порядку.
«Якщо ВНЗ добропорядний, якщо не було дивних кейсів в його історії, то підписується окремий лист на виїзд групи в рамках академічної мобільності й, таким чином, врегульовується це питання», — сказав він.
Нагадаємо, студенти професійно-технічних, фахових передвищих та вищих навчальних закладів, інтерни та докторанти можуть отримати відстрочку на весь семестр, але не більше ніж на шість місяців (вересень-лютий і березень-серпень).
Науково-педагогічні працівники, які мають науковий ступінь, а також педагогічні працівники різних освітніх закладів матимуть відстрочку до завершення навчального року (якщо на постійній роботі — тривалістю 12 місяців на рік).
За матеріалами:
Укрінформ
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