Який регіон України лідирує за кількістю жінок серед кандидатів до лав Сил оборони України — Finance.ua

Який регіон України лідирує за кількістю жінок серед кандидатів до лав Сил оборони України Сьогодні 11:22

Який регіон України лідирує за кількістю жінок серед кандидатів до лав Сил оборони України

У середньому по країні жінки становлять 19% серед кандидатів до лав Сил оборони.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Який регіон лідирує за кількістю жінок-кандидаток

Тернопільська область лідирує за часткою жінок серед кандидатів до Сил оборони України, які звертаються до центрів рекрутингу.

За опублікованими даними, на Тернопільщині жінки становлять 48% від усіх охочих вступити на службу.

Слідом йдуть Чернівецька (44%) та Чернігівська (39%) області.

У Міноборони зазначили, що центри рекрутингу української армії пропонують понад 10 тис. вакансій у різних військових формуваннях: ЗСУ, Нацгвардія, Держприкордонслужба та СБУ.

Надання консультаційних послуг здійснюється за принципом конфіденційності. В центрах рекрутингу не роздають повістки.

На сьогодні в Україні працюють 44 центри рекрутингу.

Довідка Finance.ua:

у «Дії» додали можливість долучитися до підрозділів БпЛА без відвідування територіальних центрів комплектування (ТЦК). Процес максимально спрощений — подати заявку можна онлайн, після чого проводиться співбесіда і підписання контракту;

українці можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн через оновлену версію додатку «Резерв+». Це дозволяє уникнути черг та зменшити навантаження на військові комісаріати;

для оформлення відстрочки потрібно оновити застосунок «Резерв+» до версії1.4.3. Якщо вся потрібна інформація про особу міститься в реєстрах, то у застосунку з’явиться відстрочка.

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