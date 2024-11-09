У додаток «Резерв+» додали можливість оформлення відстрочки онлайн — Finance.ua

У додаток «Резерв+» додали можливість оформлення відстрочки онлайн Сьогодні 14:20

У додаток «Резерв+» додали можливість оформлення відстрочки онлайн

Відсьогодні українці можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн через оновлену версію додатку «Резерв+». Це дозволяє уникнути черг та зменшити навантаження на військові комісаріати.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Зазначається, що оновлена версія застосунку вже доступна у AppStore та PlayMarket.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, українці зможуть не стояти у чергах і збирати папірці, щоб подовжити відстрочку кожні три місяці. З працівників ТЦК зніметься джерело додаткового навантаження.

«Найголовніше — запуском онлайн-відстрочок ми продовжуємо поповнювати екосистему продуктів для військовозобов’язаних, що допомагають їм розв’язувати питання не у чергах, а за допомогою кількох хвилин і смартфону», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Хто може оформити відстрочку

Наразі сервіс онлайн-відстрочок доступний для:

людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності;

студентів, аспірантів та докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра. Або ж після магістра навчаються на аспірантурі.

У наступних оновленнях додадуть можливість оформлення відстрочки для багатодітних батьків з трьома і більше неповнолітніми дітьми.

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Як працює онлайн-відстрочка

Необхідно авторизуватися у «Резерв+» і надіслати запит. Система перевірить, чи маєте ви право на відстрочку. Якщо так, то цей статус відобразиться в електронному військовому документі.

Люди з інвалідністю отримуватимуть відстрочку на рік або до кінця дії пенсійного посвідчення.

Студенти, аспіранти та докторанти отримуватимуть відстрочку до кінця дії воєнного стану і мобілізації.

Нагадаємо, 18 жовтня у «Резерв+» зʼявився сервіс рекрутингу, який дозволяє знайти вакансію у війську серед тисяч різних варіантів.

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