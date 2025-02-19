Яким буде курс долара в Україні найближчими днями — прогноз аналітика Сьогодні 14:00 — Валюта

Яким буде курс долара в Україні найближчими днями — прогноз аналітика

Ситуація на українському валютному ринку цього тижня залишиться непростою, але цілком позитивною для гривні. Такий прогноз озвучив фінансовий аналітик Олексій Козирєв, пише Мінфін.

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Період бюджетних платежів у бізнесу. Вже з 17, і щонайменше до 20 лютого, компанії розраховуватимуться за своїми податковими зобов’язаннями перед державою. У цей період підвищена потреба у гривні як у експортерів, так і в імпортерів підтримає курс нацвалюти на міжбанку.

Активні інтервенції НБУ з продажу долара на торгах, які допоможуть згладжувати суттєві курсові коливання за курсом американської валюти.

Регулятор продовжить бути присутнім на торгах практично щодня. Але в умовах активнішого розпродажу валюти експортерами обсяги таких операцій Нацбанку не будуть дуже значними. За моїми прогнозами, за тиждень НБУ витратить на це із резервів від $450 млн до $720 млн.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків виставлятимуть спред за доларом у межах від 20 до 25 копійок, а за євро — в межах від 20 до 50 копійок. Якщо волатильність пари євро/долар на міжнародних майданчиках посилиться, то український міжбанк і готівковий ринок оперативно реагуватимуть на це частою зміною своїх котирувань протягом дня.

Основна частина стрибків котирувань долара та євро припаде саме на міжбанк, готівковий ринок буде менш імпульсивним і більше відображатиме події на міжбанку.

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Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,30 до 42,20 грн, а в від 41,40 до 42,10 грн. в банках перебуватиме в межах коридору, а в обмінниках фінкомпаній — в межах

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажів від 42,80 до 44,25 грн. В обмінниках фінкомпаній цей коридор перебуватиме в межах від 42,90 до 44,15 грн.

Широкий розкид котирувань купівлі та продажу на готівковому ринку за євровалютою у поєднанні з періодичним підвищенням волатильності за курсом долара та євро на міжбанку будуть характерною рисою цього тижня.

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