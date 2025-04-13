Яким буде бюджетний електромобіль Volkswagen ID.1 (відео) — Finance.ua
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Яким буде бюджетний електромобіль Volkswagen ID.1 (відео)

Технології&Авто
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Яким буде бюджетний електромобіль Volkswagen ID.1 (відео)
Яким буде бюджетний електромобіль Volkswagen ID.1 (відео)
Volkswagen готується до випуску нового компактного бюджетного електромобіля під назвою ID.1. Бренд гучно заявляє, що ця автівка є майбутнім доступних електромобілів. Очікується, що ID.1 з’явиться на дорогах у 2027 році, а його ціна становитиме близько 20 тисяч євро.
Про це повідомляє ArenaEV.

Яким буде новий електромобіль від Volkswagen

У новому відео Volkswagen коротко продемонструвала ID.1 й зосередилася на дизайні салону електромобіля.
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Інтер’єр створює відчуття простору, попри невеликі розміри автомобіля. Теплі кольори та екологічні матеріали створюють затишну та сучасну атмосферу, як для водія, так і для пасажирів.
Продумані елементи дизайну максимізують кожну частинку простору, приладова панель витончена та проста у використанні, елементи керування розташовані так, щоб водій відчував себе природно.
Практичні функції включають гнучку зону переднього пасажира та знімний динамік Bluetooth, що додає автомобілю функціональності в повсякденному житті.
Але крім доступності та продуманого дизайну, ID.1 є великим кроком у новому напрямку для Volkswagen. Це буде перший «програмно-визначений автомобіль» компанії.
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Це означає, що технології та функції автомобіля значною мірою залежатимуть від програмного забезпечення, що дозволить додавати оновлення та нові функції протягом усього терміну служби автівки за допомогою оновлень по повітрю.
Ця передова система програмного забезпечення розробляється у партнерстві з Rivian, американським виробником електромобілів.
Генеральний директор Volkswagen Томас Шефер вважає ID.1 важливою частиною плану компанії пропонувати широкий спектр моделей на ринку основних автомобілів.
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ID.1, довжина якого складає 3880 мм, чудово впишеться в модельний ряд компактних автомобілів Volkswagen.
Він буде побудований на передньопривідній платформі MEB і, як очікується, забезпечить запас ходу щонайменше 250 км на одному заряді відповідно до стандартів тестування WLTP.
ID.1 є частиною більшого плану Volkswagen представити дев’ять нових електромобілів у сегменті початкового рівня до 2027 року, а модель ID.2all буде випущена раніше.
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