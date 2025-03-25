Volkswagen та Audi відкликають електромобілі через небезпечний дефект — Finance.ua

Volkswagen та Audi відкликають електромобілі через небезпечний дефект Сьогодні 22:46 — Фондовий ринок

Volkswagen оголосив масштабну сервісну кампанію, яка охоплює майже 13 800 електричних автомобілів моделей ID.4 та Audi Q4 e-tron через виявлений дефект бортового зарядного пристрою.

Проблема полягає в недостатньому захисті друкованої плати, що може призвести до накопичення вологи, збоїв в електросистемі, зниження потужності та навіть повної зупинки автомобіля під час руху.

Розслідування було розпочато ще у вересні 2024 року після перших скарг на збої. Зазначено 127 випадків відмов у Volkswagen ID.4 та 117 у Audi Q4 e-tron, які були виготовлені на заводах у США та Німеччині. Через ці проблеми компанія вирішила відкликати автомобілі 2024 модельного року.

Volkswagen планує розпочати інформування власників не пізніше 29 квітня 2025 року. Всі дефектні зарядні пристрої будуть безкоштовно замінені в офіційних сервісних центрах. Однак на даний момент необхідні запчастини відсутні на складах дилерів, що може вплинути на терміни ремонту.

Проблема торкнулася не тільки США, а й Канади, де під відкликання потрапляють 9 613 автомобілів Volkswagen ID.4 та 3 278 Audi Q4 e-tron. Volkswagen підкреслює, що наразі не було зафіксовано випадків аварій чи травм через цей дефект, але радить власникам звертатися до дилерів при перших ознаках несправності.

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