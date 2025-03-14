Volkswagen може долучитись до виробництва військової техніки — Finance.ua

Volkswagen може долучитись до виробництва військової техніки Сьогодні 08:35 — Фондовий ринок

Volkswagen висловив готовність розглянути можливість виробництва обладнання для потреб німецької армії в межах зусиль Європи з посилення своєї обороноздатності. Про це 11 березня заявив генеральний директор компанії Олівер Блюм, повідомляє Bloomberg.

Олівер Блюм наголосив, що хоча пропозицій від потенційних партнерів поки що не надходило, підприємство готове розглядати можливі проєкти та ідеї.

За словами Блюма, Volkswagen готовий консультувати інших виробників щодо розробки та підтримки військових транспортних засобів.

Такі заяви з’явилися на тлі активізації переозброєння Німеччини, спричиненої побоюваннями, що США за президентства Дональда Трампа можуть скоротити свою підтримку Європи. «Ми володіємо знаннями про автомобілі і готові надавати консультації, але наразі все залишається повністю відкритим», — зазначив він.

Окрім Volkswagen, це спонукає компанії, як-от Rheinmetall і KNDS Group, перепрофілювати заводи з виробництва автокомпонентів на випуск військової техніки.

Autoconsulting За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.