Яким бізнесом володіють жінки в Україні (дослідження) — Finance.ua

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Яким бізнесом володіють жінки в Україні (дослідження)

Особисті фінанси
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Яким бізнесом володіють жінки в Україні (дослідження)
Яким бізнесом володіють жінки в Україні (дослідження)
Від початку повномасштабної війни тисячі українок вступили до лав ЗСУ, почали активну волонтерську діяльність та допомагають державі на різних фронтах, економічному в тому числі.
Експерти R&D центру YouControl проаналізували вплив жінок на підтримку різних сфер бізнесу України.

Сфери, які найчастіше обирають жінки

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) більшість компаній (юридичних осіб), що діють станом на 1 березня 2023 року у власності жінок припадає на туристичний сектор. Таких підприємств зареєстровано 7,6 тисяч в Україні, що складає 51,7% від загальної кількості турфірм.
Другу сходинку посіла освітня діяльність. 3,5 тис. компаній у сфері освіти належать жінкам, це 49,3% даного ринку.
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На третій сходинці опинились компанії в категорії «Операції з нерухомістю». Жінки володіють 26,6 тисяч компаніями у цьому секторі, що складає 42,7% ринку.
Натомість найбільш непопулярною серед жінок є сфера водопостачання та утилізація — 1,3 тис. компанії, 20,1% ринку. Трохи кращі показники у сфери будівництва — у власності жінок 22,4 тис. компаній (26,3% ринку). До топ-3 не надто популярних сфер під контролем бізнес-вумен увійшла галузь ІТ: 6,9 тис. компаній у власності жінок складають 26,4% ринку інформаційних технологій.
Інфографіка: YouControl
Інфографіка: YouControl

Географія

Загалом, на території всієї України зареєстровано 30,6 тисяч компаній (юридичних осіб), бенефіціарками яких є жінки. Ця кількість складає 32,8% від усіх зареєстрованих в країні компаній.
Найбільш «популярним» регіоном присутності бізнесу у власності жінок є тимчасово окупована Автономна Республіка Крим — там зареєстровано 11 тис. компаній (компанії могли бути зареєстровані на території АР Крим ще до тимчасової окупації), що складає 37,8% від усіх підприємств представлених в регіоні. Згідно ЄДР ці компанії знаходяться у статусі таких, які не перебувають у стані припинення, тому де-юре їх приналежність відповідає зазначеному місцю реєстрації.
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Частково окупована Донецька область займає другу сходинку — 15,2 тисяч компаній у власності жінок складають 36% від усього бізнесу в регіоні.
Третє, четверте та п’яте місця за відсотковим розподілом займають відповідно Миколаївська, Одеська та Запорізька області — 35%.
Найбільша кількість зареєстрованих компаній, закономірно у Києві — 94,8 тис. компаній з жінками-власницями зареєстровано в столиці, проте це 31,2 % від загальної кількості зареєстрованих та чинних компаній у місті, що нижче середнього значення по країні.
Найменша частка компаній у Сумській області — тут у власності жінок 30,5% від усіх компаній у регіоні.
Інфографіка: YouControl
Інфографіка: YouControl

Вплив повномасштабного вторгнення

Вплив воєнного року позначився на динаміці відкриття жінками нових компаній: вона знизилася на 4,4 %у порівнянні з 2021 роком.
Щодо секторального розподілу, то в період з 24 лютого 2022 року по 24 лютого 2023 року саме сфера освіти та охорони здоров’я найвідчутніше поповнились новими гравчинями: збільшення присутності women-owned компаній у кожній — плюс 4,1 і 7,8 відсоткових пункти відповідно, у порівнянні з середніми частками в економіці.
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Освітній сектор перемістився на першу сходинку — за рік жінки відкрили 95 компаній у цій сфері, що склало 53,4% ринку. Другу сходинку посів сектор «Охорона здоров’я»- 49,3% (113 компаній). У лідери за часткою заснованих жінками фірм також увійшли компанії, що працюють у сфері «Медіа та кіно».
Найбільших втрат зазнав туризм: закономірно частка компаній у власності жінок зменшилась на 14 відсоткових пунктів відносно звичного середнього показника цього напрямку.
Інфографіка: YouControl
Інфографіка: YouControl
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За матеріалами:
Finance.ua
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