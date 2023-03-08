Жінки в IT-індустрії: ким працюють і скільки заробляють — Finance.ua
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Жінки в IT-індустрії: ким працюють і скільки заробляють

Особисті фінанси
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Жінки в IT-індустрії: ким працюють і скільки заробляють
Жінки в IT-індустрії: ким працюють і скільки заробляють
Більшість українських IT-фахівців (54%) у 2022 році отримали підвищення, що є найвищим показником серед опитаних груп.
Про це йдеться у дослідженні порталу вакансій No Fluff Jobs.

Жінки в ІТ обирають тестування

Жінки в ІТ найчастіше працюють тестувальницями:
  • в Україні — 22,1%;
  • в Польщі — 14,9%;
  • в Угорщині — 13,6%;
  • в Чеській Республіці — 19,6%.
Тому не дивно, що в топ-5 найпопулярніших технологій SQL займає почесне місце. HTML&CSS також показали хороші результати, як і JavaScript та Python. І лише в Нідерландах першу позицію не посіло тестування, там жінки обирають Frontend (11,8%) і Fullstack (9,75%), а також Support ІТ.
Інфографіка: No&nbsp;Fluff Jobs
Інфографіка: No Fluff Jobs

Зарплати жінок в ІТ

64% ІТ-спеціалісткам підвищили заробітну платню у 2022 році, і майже стільки ж задоволені своїм поточним заробітком.
Майже кожна четверта жінка в українському ІТ (26%) отримує від 550 до 1 100 доларів на місяць, 16,7% заробляють від 1101 до 1650 доларів, ще 15,3% декларують дохід від 1651 долара до 2200 доларів. Понад 3300 доларів заробляють майже 8%.
При тому, що очікувані заробітки здебільшого збігаються з задекларованими, в Україні лише 3,55% спеціалісток зазначили, що вони отримують стільки, скільки бажають. Серед фахівчинь в Нідерландах таких осіб майже вдвічі більше (6,21%).
Інфографіка: No&nbsp;Fluff Jobs
Інфографіка: No Fluff Jobs

Жінки в ІТ не знають скільки заробляють колеги по індустрії

63% IТ-спеціалісток в Україні не знають, скільки заробляють колеги на тій самій посаді та з тим самим рівнем досвіду. Що це означає? Багато компаній все ще мають труднощі з прозорістю працевлаштування. Перед усім мова йде про публікацію зарплатних сіток та інформацію про заробітну платню при публікації вакансій.
Наразі жінки в Європейському Союзі заробляють в середньому на 13% менше, ніж чоловіки, а українки майжен 18,4% за даними українського держстату.
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За матеріалами:
УБР
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