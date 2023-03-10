Чому жінки інвестують краще за чоловіків — Finance.ua

Чому жінки інвестують краще за чоловіків Сьогодні 20:03 — Особисті фінанси

За статистикою, в середньому жінка-інвестор показує кращий результат, ніж чоловік-інвестор. Що допомагає більше заробляти представницям прекрасної статі і чому чоловікам варто у них повчитися.

Про те, що жінки перевершують чоловіків в інвестиціях, свідчать наступні дослідження:

Fidelity Investments зібрали статистику, за якою жіночі портфелі приносять дохідність на 0,4% вищу, ніж чоловічі.

Дослідники Warwick Business School отримали результати, за якими дохідність інвестицій жінок перевищує річну дохідність індексу FTSE 100 на 1,94%, тоді як у чоловіків цей показник вищий лише на 0,14%.

До висновків про перевагу жінок у фінансах дійшли фахівці Bank of America, JP Morgan, McKinsey, а також дослідники з різних університетів США та Європи.

В чому переваги жінок-інвесторів:

Ризики не в моді

Дослідники McKinsey та JP Morgan пов’язують успіх жінок на біржі з їхньою природною обережністю та низькою толерантністю до ризиків. Жінки не такі схильні до агресивних стратегій, що дозволяє їм втрачати менше грошей під час «чорної смуги». На довгій дистанції це важлива конкурентна перевага, якою не варто нехтувати.

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Вчаться на чужих помилках

Жінки менш впевнені у собі, коли справа доходить до грошей. У різних дослідженнях цифри розходяться, але частка жінок, впевнених у своїх фінансових знаннях, незмінно нижча за такий самий показник у чоловіків. Наприклад, JP Morgan наводить цифри 34% проти 46% відповідно.

Доки чоловіки стрімко вриваються на ринок із торговим терміналом наперевагу, жінки акуратно йдуть слідом, оминаючи характерні для початківців «граблі». Вони присвячують більше часу вивченню матчастини та не поспішають з висновками під час аналізу ситуації.

Знають, чого хочуть

Жінки практичніші. Вони частіше займаються інвестиціями для вирішення конкретних фінансових цілей і рідше відхиляються від курсу. Доки чоловік грає у Гордона Гекко та шортить з десятим плечем, жінка методично купує якісні акції, щоб накопичити на довгоочікувану відпустку, гідну пенсію та навчання для дітей. Заробити можуть обидва, але у жінки це виходить стабільніше.

Рідше, але якісніше

Чоловіки торгують на 45% частіше за жінок — такі висновки зробили автори статті «Boys Will Be Boys» із Каліфорнійського університету в Берклі. Зважаючи на все, це не дає їм особливих переваг, навіть навпаки — переторгування знижує річну дохідність за чоловічими портфелями на 2,65% проти 1,72% за жіночими.

Стабільність — ознака майстерності

Дослідження JP Morgan показало, що жінки схильні регулярно відкладати гроші. Так робили майже 90% респонденток. Це не лише допомагає інвестувати регулярно, а й говорить про високий рівень особистої дисципліни. Корисна якість для інвестора, яка захищає від імпульсивних рішень.

Підключають інтуїцію

Інтуїтивна торгівля — усі іноді нею трохи грішать, але у жінок це виходить трохи краще.

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