Яку пенсію отримують найбагатші польські пенсіонери Сьогодні 20:15 — Особисті фінанси

У березні було проведено індексацію пенсій за віком та пенсій по інвалідності

Після березневої індексації пенсій кількість польських пенсіонерів, які отримують понад 10 тис. злотих на місяць, суттєво зросла. Водночас окремі одержувачі пенсійних виплат отримують у кілька разів більше.

Про це повідомляє InPoland.net.pl.

Пенсії після індексації

У березні було проведено індексацію пенсій за віком та пенсій по інвалідності. Цьогоріч виплати пенсіонерам було підвищено на 5,3%.

Після останнього підвищення мінімальна пенсія зросла з 1878,91 злотих до 1978,49 злотих брутто, а середня пенсія зросла на 260 злотих — до 4490,94 злотих брутто.

Кількість пенсіонерів із високими виплатами

Велика група пенсіонерів може розраховувати на значно вищу виплату.

За даними Управління соціального страхування (ZUS), індексація у березні призвела до значного збільшення кількості людей, які отримують пенсію понад 7000 злотих брутто -близько 800 000 осіб, що на 29% більше, ніж рік тому.

Майже 190 000 пенсіонерів отримують виплату, що перевищує 10 000 злотих брутто. Це на 41% більше, ніж після індексації 2025 року.

Пенсії чоловіків і жінок суттєво відрізняються

Майже 71% чоловіків отримують пенсію вище 4000 злотих брутто.

Серед жінок пенсійного віку понад 44% отримують пенсію не вище 3200 злотих брутто, тоді як 20% отримують пенсію від 3200 до 4000 злотих брутто.

Це означає, що майже дві третини жінок можуть розраховувати на пенсію не вище 4000 злотих.

Хто отримує найбільші пенсії в Польщі

Найвищу пенсію в Польщі отримує мешканець Сілезького воєводства. Він вийшов на пенсію у віці 86 років. Чоловік має трудовий стаж понад 67 років, що дає йому право на пенсію близько 54 000 злотих брутто.

Серед жінок рекордсменкою є мешканка Бидгоща, яка вийшла на пенсію у віці 81 року та мала 61 рік трудового стажу. Її пенсія становить понад 42 000 злотих брутто.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що громадяни України, які живуть у Польщі, мають право на отримання пенсій від польської Установи соціального страхування (ZUS). Водночас для цього необхідно виконати низку умов.

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Умови отримання польської пенсії для громадян України точно такі ж, як і для поляків. Ті, хто народився до 1 січня 1949 року, повинні:

досягти пенсійного віку — 60 років для жінок, 65 років для чоловіків;

мати достатній стаж роботи — 20 років для жінок та 25 років для чоловіків.

Стаж роботи обчислюється з періодів сплати внесків та без них, але періоди без сплати не можуть становити більше 1/3 загального стажу.

Люди, народжені з 1 січня 1949 року, мають право на пенсію від ZUS після того, як відпрацюють принаймні один день, за який стягуються пенсійні внески. Такий короткий період роботи в Польщі породжує так звані голодні пенсії, але ті, хто їх отримує, матимуть право на 13-ту та 14-ту пенсії — точно так само, як і громадяни Польщі.

У Польщі громадяни, які досягли пенсійного віку, але не мають підтвердженого трудового стажу, можуть взагалі не отримувати пенсійних виплат. Для призначення мінімальної пенсії законодавство вимагає наявності страхового та нестрахового стажу — щонайменше 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

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