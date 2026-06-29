Яку пенсію отримують найбагатші польські пенсіонери

Після березневої індексації пенсій кількість польських пенсіонерів, які отримують понад 10 тис. злотих на місяць, суттєво зросла. Водночас окремі одержувачі пенсійних виплат отримують у кілька разів більше.
Велика група пенсіонерів може розраховувати на значно вищу виплату.
За даними Управління соціального страхування (ZUS), індексація у березні призвела до значного збільшення кількості людей, які отримують пенсію понад 7000 злотих брутто -близько 800 000 осіб, що на 29% більше, ніж рік тому.
Майже 190 000 пенсіонерів отримують виплату, що перевищує 10 000 злотих брутто. Це на 41% більше, ніж після індексації 2025 року.
Майже 71% чоловіків отримують пенсію вище 4000 злотих брутто.
Серед жінок пенсійного віку понад 44% отримують пенсію не вище 3200 злотих брутто, тоді як 20% отримують пенсію від 3200 до 4000 злотих брутто.
Це означає, що майже дві третини жінок можуть розраховувати на пенсію не вище 4000 злотих.
Хто отримує найбільші пенсії в Польщі
Найвищу пенсію в Польщі отримує мешканець Сілезького воєводства. Він вийшов на пенсію у віці 86 років. Чоловік має трудовий стаж понад 67 років, що дає йому право на пенсію близько 54 000 злотих брутто.
Серед жінок рекордсменкою є мешканка Бидгоща, яка вийшла на пенсію у віці 81 року та мала 61 рік трудового стажу. Її пенсія становить понад 42 000 злотих брутто.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що громадяни України, які живуть у Польщі, мають право на отримання пенсій від польської Установи соціального страхування (ZUS). Водночас для цього необхідно виконати низку умов.
Умови отримання польської пенсії для громадян України точно такі ж, як і для поляків. Ті, хто народився до 1 січня 1949 року, повинні:
досягти пенсійного віку — 60 років для жінок, 65 років для чоловіків;
мати достатній стаж роботи — 20 років для жінок та 25 років для чоловіків.
Стаж роботи обчислюється з періодів сплати внесків та без них, але періоди без сплати не можуть становити більше 1/3 загального стажу.
Люди, народжені з 1 січня 1949 року, мають право на пенсію від ZUS після того, як відпрацюють принаймні один день, за який стягуються пенсійні внески. Такий короткий період роботи в Польщі породжує так звані голодні пенсії, але ті, хто їх отримує, матимуть право на 13-ту та 14-ту пенсії — точно так само, як і громадяни Польщі.
У Польщі громадяни, які досягли пенсійного віку, але не мають підтвердженого трудового стажу, можуть взагалі не отримувати пенсійних виплат. Для призначення мінімальної пенсії законодавство вимагає наявності страхового та нестрахового стажу — щонайменше 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.