Які валюти вважаються найдорожчими у світі — Finance.ua

Які валюти вважаються найдорожчими у світі
Долар США, євро та фунт стерлінгів є одними з найвідоміших і найпоширеніших валют у світі, включаючи Україну. Проте, попри їхню популярність, вони поступаються валюті, яка утримує статус найсильнішої у світі.
Про це йдеться у дослідженні CMC Markets.
Яка валюта є найдорожчою
Станом на листопад 2024 року найдорожчою валютою у світі залишається кувейтський динар. Його запровадили в обіг у 1960 році.
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На сьогодні обмінний курс долара США до кувейтського динара становить 0,31 динара.
Водночас один кувейтський динар дорівнює 3,26 долара США.
Кувейт — невелика держава на Близькому Сході з населенням близько 3,14 мільйона осіб.
Значне багатство країни обумовлене великими запасами нафти та її експортом на світовий ринок.
До трійки найсильніших валют також увійшли бахрейнський динар і оманський ріал.
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За один долар в обох країна можна отримати 0,38 динара та ріала. Натомість за один бахрейнський динар можна купити 2,65 долара, а за один оманський ріал — 2,60 долара.
Водночас, лідером за обсягами світових резервів є американський долар.
Довідка Finance.ua:
- банкіри, домогосподарства та фінансові аналітики очікують зростання курсу долара до гривні протягом наступних 12 місяців. Банки очікують курс через 12 місяців на рівні 44,92 грн/долар. Населення прогнозує курс на рівні 44,54 грн/долар, а фінансові аналітики очікують курс 44,08 грн/долар. Це вище за попередній прогноз за вересень — 43,98 грн/долар;
- аналітики Dragon Capital прогнозують послаблення курсу до 45 грн/дол. США до кінця 2025 року, а середньорічний курс — на рівні 43 грн/дол. США;
- економіст Пендзин зазначив, що вартість 100 доларів на початку нового року становитиме приблизно 4 200 гривень, а наприкінці може сягнути 4 750 гривень.
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