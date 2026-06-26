Які тенденції подорожей та відпочинку влітку 2026 року Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Які тенденції подорожей та відпочинку влітку 2026 року

Нині мандрівники під час подорожей та відпочинку прагнуть глибшої та змістовнішої взаємодії з місцевими культурами, навіть попри те, що сонце та море залишаються ключовими пріоритетами при виборі місця призначення.

«Середземномор'я переживає переломний момент», — сказала Дженні Саутен, засновниця та генеральна директорка Globetrender. «Попит сягає рекордних рівнів, але водночас мандрівники стають дедалі вибірковішими щодо того, як вони його сприймають».

Які переваги

Як пишуть експерти, зростає інтерес до місць, які випромінюють спокій, мають більш локальний характер та менший вплив масового туризму, що змушує цей сектор переосмислити, як він додає цінності в такому консолідованому регіоні. перевага

Класичний відпочинок на сонці та пляжі роками втрачає свою привабливість, оскільки люди прагнуть повернутися не лише із засмагою та кількома гарними фотографіями для Instagram.

Тенденції

Якщо раніше мандрівники бронювали квитки майже виключно на основі близькості до пляжу та середньої температури, то тепер вони прагнуть познайомитися з місцевою культурою, чи то через ізополіфонію, різновид народного співу в Албанії, чи то досліджуючи традиції кораблебудування Самосу в Греції.

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Як зазначається у звіті, Середземноморський регіон охоплює 22 держави та прибережні території, і хоча море їх з’єднує, вони не всі однакові, і до 2026 року «мандрівники активно шукатимуть ці відмінності».

Що таке «блакитний розум»

Морський біолог Воллес Дж. Ніколс популяризував термін «блакитний розум» для опису стану легкої медитації, в який люди потрапляють, перебуваючи поблизу води, і немає кращого місця, щоб зануритися в нього, ніж спокійне Середземне море, ідеальне для плавання.

Globetrender вважає, що туристи вже включають «блакитний розум» у свої маршрути через приватну оренду човнів та готелі, які ставлять воду в центр свого дизайну.

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Причиною такої тенденції до зростання є зростання рівня стресу та зростання вигорання.

Багато людей повертаються до тієї ж країни, того ж міста чи навіть того ж готелю рік за роком. У таких випадках вже знають, чого очікувати від поїздки, від погоди та часу подорожі до темпу повсякденного життя.

За даними Globetrender, така поведінка стає «більш витонченою», оскільки мандрівники будують «глибші стосунки» з місцем.

У звіті це явище визначається як «ефект повернення» та зазначається, що ті, хто повертається до того самого місця призначення, починають шукати місця, які часто відвідує місцеве населення, пляжі поза основними туристичними маршрутами та загалом менш відвідувані місця.

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«Середземномор'я здавна заохочує повторні відвідування, але тепер ця знайомість викликає радше цікавість, ніж самовдоволення», — зазначає Globetrender.

Раніше Finance.ua писав, що літо традиційно залишається сезоном відпусток і подорожей. Багато українців уже планують відпочинок біля моря та шукають напрямки, які поєднують комфортні умови, цікаві локації та доступні ціни.

Водночас попри війну, Одеса залишається головним морським напрямком внутрішнього туризму в Україні. Водночас відпочинок на узбережжі Чорного моря поєднує традиційні літні витрати з необхідністю враховувати безпекові ризики, стан екології та зростання вартості житла й послуг.

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