Які стипендії можуть отримати українські студенти в Словаччині (розміри та умови) — Finance.ua

Які стипендії можуть отримати українські студенти в Словаччині (розміри та умови) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Які стипендії можуть отримати українські студенти в Словаччині (розміри та умови)

Уряд Словацької Республіки пропонує іноземним студентам декілька способів отримання винагороди, яка допоможе компенсувати витрати на проживання та харчування під час навчання у цій країні. Про це пише slovakstudy

Учні можуть претендувати на отримання допомоги як із держбюджету (соціальна та мотиваційна), так і з власних ресурсів того чи іншого ВНЗ.

1. Соціальна стипендія

Цей вид допомоги призначається державою студентам вищих навчальних закладів, які проходять навчання на денній формі (бакалаврат, магістратура, докторантура) та на програмах безперервного навчання.

Місячний розмір соціальної допомоги, призначеної для полегшення життя учнів, коливається у межах від 10 до 295 євро.

Виплачується вона щомісяця протягом академічного року. Умови її отримання однакові в усіх університетах, а конкретний розмір визначається в індивідуальному порядку.

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Що впливає: середній дохід батьків (опікунів), а також меншою мірою відстань від постійного місця проживання до університету. Якщо вона становить понад 30 кілометрів, можна розраховувати на збільшення суми.

Як подати заяву

Зробити це можна будь-якого місяця, заповнивши бланк заяви. Форми заяви у різних ВНЗ можуть відрізнятися. Слід розуміти, що за умови одночасного навчання у двох університетах Словаччини подати заяву на здобуття соціальної допомоги можна лише в одному з них.

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Протягом 30 днів від дати подання заяви, доповненої офіційною довідкою про доходи сім’ї студента, університетом буде видано рішення щодо призначення державної допомоги. У ряді випадків цей термін може бути збільшений.

2. Мотиваційна стипендія у Словаччині

Для отримання цієї стипендії, яка також фінансується державою або університетськими фондами, потрібна підстава — відмінна успішність або видатні результати за минулий рік навчання.

Розмір виплати може бути цілком пристойним - від 150 до 1500 євро (залежить від конкретного факультету).

Скористатися мотиваційним інструментом підтримки студентів можуть не лише учні, чия успішність заслуговує на заохочення, а й молоді люди, які блискуче проявили себе в інших сферах, наприклад, у спорті чи мистецтві, дослідженнях чи розробках. Вітаються будь-які напрямки, успіхи в яких дозволяють захищати честь університету, підтримувати його репутацію та поширювати добре ім’я.

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Як отримують мотиваційну стипендію

Право на стипендію, мета якої — заохочувати відмінну академічну успішність, учень отримує автоматично. Отримання цієї винагороди від вищого навчального закладу не вимагає збирання довідок та подання заяви. Достатньо, щоб на початку поточного навчального року на навчальному відділенні факультету було надано інформацію зі списком стипендіатів.

Призначається мотиваційна винагорода одноразово.

3. Спеціальна стипендія

Вона призначається не державою, а деканом того факультету, де проходить навчання претендент.

Для отримання спеціальної стипендії необхідно, щоб успіхи учня у певному предметі, науці, сфері діяльності були відмічені університетом. Показуючи свої знання та навички на високому рівні, учень може розраховувати на заохочення від вищого навчального закладу.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, у 2024 році серед абітурієнтів у перші дні реєстрації найпопулярнішим є Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Сікорського». Його обрали понад 3,2 тисячі вступників. Такі дані оприлюднили на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Другим у рейтингу став Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Там вже зареєстрували 2900 заяв.

Третій у списку — Київський Державний торговельно-економічний університет — 2896 заяв.

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