Мобілізаційний міф чи правда: чи можна чоловікам в Україні вступати до ВНЗ — Finance.ua
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Мобілізаційний міф чи правда: чи можна чоловікам в Україні вступати до ВНЗ

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Мобілізаційний міф чи правда: чи можна чоловікам в Україні вступати до ВНЗ
Мобілізаційний міф чи правда: чи можна чоловікам в Україні вступати до ВНЗ
В Україні право на освіту гарантоване Конституцією. Про це розповів юрист адвокатського об’єднання T&T Partners Владислав Юрчак.

Чи можна чоловікам в Україні вступати у виші

Як виявилось, закон про воєнний стан теоретично може обмежувати право вступу чоловіків до вишів. Однак це доволі складний і непопулярний у суспільстві крок.
Якщо ж припустити, що такий закон все ж буде ухвалено, далі на нього чекає кропітка перевірка Конституційним судом на відповідність основному закону.
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«Авторитетні анонімні телеграм-канали» брешуть: ніхто право в чоловіків на освіту не скасовує. Інша справа, що деякі чоловіки цим правом відверто зловживають, і тут вже має втрутитись держава і врегулювати всі негаразди", — зауважив Юрчак.

На які зміни в мобілізації слід очікувати у травні

У травні 2023 року до лав ЗСУ можуть мобілізувати такі категорії чоловіків:
  • призовників, які пройшли військову службу,
  • резервістів та військовозобов’язаних, що мають військовий досвід,
  • знятих чи виключених з військового обліку осіб, якщо вони придатні до служби за рішенням військово-лікарської комісії й не мають відстрочення,
  • чоловіків віком від 18 до 27 років, які йдуть служити за контрактом добровільно,
  • обмежено придатних у воєнний час та непридатних у мирний час,
  • осіб з інвалідністю, що добровільно вступають до лав ЗСУ.
До того ж у добровільному порядку можуть мобілізувати осіб з інвалідністю та чоловіків, що мають відстрочку за сімейним станом. Чоловіки, що не мають бойового досвіду повинні пройти навчання перед відправленням на фронт, яке має тривати не менш ніж місяць. Це стосується й офіцерів запасу, що пройшли військову кафедру.
За матеріалами:
Телеканал 24
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