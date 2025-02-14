Які регіони мають найвищий Індекс цифрової трансформації — рейтинг Сьогодні 16:44

Які регіони мають найвищий Індекс цифрової трансформації — рейтинг, freepik

Міністерство цифрової трансформації України підсумувало результати роботи цифрових команд обласних адміністрацій у 2024 році за Індексом цифрової трансформації регіонів.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Індекс — один з інструментів вимірювання рівня цифрової трансформації в державі. Максимальне значення Індексу — 1 бал, він відображає показники спроможності в економіці, цифрових навичках, інфраструктурі, публічних послугах та цифровій трансформації на місцях. Цьогоріч показників оцінювання Індексу девʼять.

Результати дослідження демонструють , що Індекс у межах України в середньому становить 0,497 бала. Найвище значення зафіксовано у Львівській (0,850), Дніпропетровській (0,844) та Одеській (0,805) областях.

Інфографіка: Мінцифри

Індекс містить 9 основних показників:

Інституційна спроможність

Розвиток інтернету

Розвиток ЦНАП

Впровадження режиму «без паперів»

Цифрова освіта

Візитівка області

Проникнення базових електронних послуг

Галузева цифрова трансформація

Індивідуальні проєкти CDTO

Серед цих категорій найвищі значення спостерігаються в проникненні базових е-послуг (0,759), інституційній спроможності (0,687) та розвитку інтернету (0,686). Найнижче значення в упровадженні режиму «без паперів» (0,421).

Також Індекс дав змогу оцінити, на якому рівні соціальні заклади забезпечені доступом до інтернету. За результатами дослідження відкриті Wi-Fi зони мають: близько 10 000 шкіл, понад 5 000 бібліотек та більш ніж 1 000 соціальних закладів.

Цьогоріч Індекс містить новий показник — індивідуальні проєкти CDTO. Він дає змогу CDTO ОВА самостійно визначати пріоритетні сфери для оцифрування відповідно до потреб регіону. За результатами дослідження CDTO ОВА та цифрові команди реалізували 125 проєктів. Серед них:

13 екологічних проєктів;

17 кібербезпекових;

15 оборонних.

Крім того, є регіональні проєкти, які масштабуються в інших областях, а саме:

Реєстр перепусток у комендантську годину

Реєстр перепусток у комендантську годину автоматизує процес оформлення дозволів на пересування в області, генеруючи перепустки з унікальним QR-кодом для електронної перевірки. Також сервіс дає можливість дистанційно анулювати перепустку.

Ключові результати за рік:

70 000 запитів на отримання перепустки;

56 000 перепусток видано в електронному вигляді;

у 200 громадах функціонує електронна перепустка.

Проєкт реалізовано в трьох областях: Вінницькій, Львівській, Рівненській.

Навчальні центри операторів БПЛА

Проєкт передбачає створення навчальних центрів для підготовки пілотів безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Ветерани та цивільні можуть безоплатно розвинути професійні навички та стати кваліфікованими фахівцями для роботи з БПЛА в різних сферах. За рік навчання пройшли понад 2 000 осіб.

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Проєкт реалізовано в шести областях: Закарпатській, Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Київській.

Упровадження хмарного сервісу Cisco Umbrella DNS

Сервіс захищає від шкідливих програм, вірусів, фішингу й інших загроз, блокуючи DNS-запити до небезпечних сайтів і застосунків. У 2024 році його впровадили понад 480 громад і більш ніж 1 200 закладів освіти. Загалом за рік опрацьовано понад 4,9 млрд запитів, із них 21,9 млн — заблоковані як потенційні загрози.

Проєкт реалізовано в 10 областях: Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Херсонській, Черкаській.

Моніторинг якості атмосферного повітря

Моніторинг якості атмосферного повітря передбачає встановлення станцій для контролю якості повітря та дозиметрів для моніторингу радіаційного фону, інтегрованих з екологічними платформами. Це дає змогу відображати стан екологічної безпеки в реальному часі. Наразі встановлено:

106 стаціонарних станцій моніторингу якості повітря;

49 дозиметрів для радіаційного фону;

12 мобільних дозиметрів вимірювання радіації.

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