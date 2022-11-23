Які пенсійні пільги мають працівники сільського господарства — Finance.ua

Які пенсійні пільги мають працівники сільського господарства Сьогодні 21:05 — Особисті фінанси

Чоловіки, які працювали трактористами-машиністами та безпосередньо були зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах та радгоспах, а нині — на підприємствах сільського господарства, мають право на пенсію після досягнення 55 років за наявності страхового стажу не менше 30 років, з них — не менше 20 років на зазначеній роботі.

За раніше чинним законодавством для цього було достатньо мати лише 25 років загального стажу, але поступово планку стали підіймати. Зараз завершується перехідний період. Трактористам, які незабаром планують вийти на дострокову пенсію, наразі достатньо мати 29 років загального стажу, з яких не менше 20 років трактористом. У період з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року будуть вимагати вже 29,5 років, а з 1 квітня 2024 року — 30 років.

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При оформленні дострокової пенсії тракторист повинен надати довідку, в якій зазначено про безпосередню зайнятість у виробництві сільськогосподарської продукції (якщо такого докладного запису немає в трудовій книжці). До таких людей, зокрема, належать працівники, які були оформлені на роботу трактористами-машиністами, мають відповідні посвідчення та були постійно зайняті на тракторах та інших самохідних сільськогосподарських машинах протягом повного сезону сільськогосподарських робіт у рослинництві та тваринництві.

Єдину назву професії «тракторист-машиніст» запроваджено в 1961 році. Вона охоплює такі професії: бульдозерист; бульдозерист-скреперист; грейферист; комбайнер; машиніст скрепера, скреперист; машиніст екскаватора, самохідної широкозахватної сінокосарки; механік-комбайнер; тракторист; тракторист-бульдозерист. Бригадири тракторних бригад можуть користуватися правом на цю пенсію, якщо вони виконують роботу в сільському господарстві за перерахованими вище професіями.

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Доярки та свинарки-оператори

Жінки, які працювали доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, а зараз — на підприємствах сільського господарства, мають право на пенсію після досягнення 55 років і за наявності стажу на зазначених роботах не менше 20 років. Раніше такі жінки йшли на пенсію в 50 років, але коли пенсійний вік підняли до 60 років, то вирішили відтермінувати й призначення дострокових пенсій.

При оформленні такої пенсії жінкам необхідно надати довідку про виконання встановлених норм обслуговування. Під нормою обслуговування розуміється кількість голів корів або свиней, закріплених за робітницею, яких вона зобов’язана обслужити протягом встановленого робочого дня (зміни) у визначених організаційно-технічних умовах.

Збиральниці тютюну

Жінки, зайняті протягом повного сезону на вирощуванні, збиранні та післязбиральній обробці тютюну, також мають право на пенсію в 55 років за наявності стажу на зазначених роботах не менше 20 років. Для призначення такої пенсії важливо підтвердити зайнятість на перелічених роботах протягом саме повного сезону.

Багатодітні жінки

Жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятьох і більше дітей, мають право на пенсію незалежно від віку й трудового стажу. Йдеться про виховання дітей до 14-річного віку, у тому числі усиновлених. За таких обставин право на пенсію фактично виникає після досягнення п’ятою дитиною 14 років. Така пенсія призначається жінкам, які зайняті на постійній роботі в сільськогосподарському виробництві в колгоспах, державних господарствах, міжгосподарських підприємствах, кооперативах, орендних колективах, а також у фермерських та інших господарствах незалежно від форм власності та господарювання.

Нагадаємо, що для решти багатодітних жінок діє трохи інша норма. Вони мають право на пенсію при досягненні 50 років за наявності не менше 15 років страхового стажу. Норма стосується матерів, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. Така ж норма стосується матерів осіб з інвалідністю з дитинства або тяжко хворих дітей (на орфанні захворювання), яким не встановлено інвалідність.

Нюанси підтвердження колгоспного стажу

При обчисленні стажу роботи в колгоспі за період після 1965 року, якщо член колгоспу не виконував без поважних причин встановленого мінімуму трудової участі в громадському господарстві, враховується час роботи за фактичною тривалістю. Простіше кажучи, якщо людина відпрацювала в якомусь році 150 трудоднів, а нормою було встановлено 200, то в стаж зарахують лише 150 днів. Якщо ж, навпаки, людина відпрацює в цьому році не менше 200 трудоднів, то в стаж зарахують увесь рік — календарно.

Стаж у колгоспі, як правило, підтверджується не звичайною трудовою книжкою, а трудовою книжкою колгоспника. Саме в ній і зазначається встановлений мінімум трудової участі та кількість вироблених трудоднів.

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Довідки, видані колгоспами при залишенні членом колгоспу роботи, а також довідки, видані в пізніший період колгоспами, які згодом припинили свою діяльність, можуть братися до уваги й тоді, коли вони не містять підстав для видачі. Хоча в усіх інших випадках у довідці про стаж обов’язково має бути зазначено, на підставі яких первинних документів вона видана (виписки з наказів, особові рахунки тощо).

Варто нагадати, що йдеться про підтвердження періодів роботи до 1 січня 2004 року. Адже, як відомо, стаж після цієї дати підтверджується насамперед даними про сплату страхових внесків. Таке поняття, як трудодні, уже не береться до уваги.

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