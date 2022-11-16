Уряд виділив у листопаді 770 млн грн на пенсії та соцдопомогу жителям Херсонщини — Finance.ua
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Уряд виділив у листопаді 770 млн грн на пенсії та соцдопомогу жителям Херсонщини

Казна та Політика
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Уряд виділив у листопаді 770 млн грн на пенсії та соцдопомогу жителям Херсонщини
Уряд виділив у листопаді 770 млн грн на пенсії та соцдопомогу жителям Херсонщини
За 15 днів листопада виділено 620 млн грн на пенсії, 124 млн грн — на різні види соціальної допомоги, 26 млн грн — на субсидії жителям Херсонщини.
Про це повідомляє Урядовий портал.
«Укрпошта» працює вже в 79 населених пунктах Херсонської області. Два відділення відкриваються зараз у Херсоні.
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«Працюють пересувні відділення. Завдяки цьому всі, хто отримує пенсії через „Укрпошту“, зможуть уже найближчим часом їх забрати», — відзначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль і додав, що Ощадбанк і ПриватБанк також працюють над тим, аби якнайшвидше відновити роботу своїх відділень.
Прем’єр-міністр підкреслив, що на Херсонщині працюють дистанційно 157 шкіл, з яких 87 — заклади на деокупованих територіях. Навчанням охоплено понад 36 тисяч дітей у звільнених громадах. Майже 4 тис. вчителів продовжують навчати дітей за українськими програмами.
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Як відзначив Шмигаль, Міністерство охорони здоров’я України завозить у регіон мобільні рентгени, ШВЛ та інші необхідні речі, оскільки частина лікарень розграбовані російськими військами.
«У Херсон планується додатково передати 9 автомобілів швидкої допомоги. Всі останні дні безперебійно завозяться гуманітарні вантажі з лікарськими засобами. Робота ведеться за всіма напрямками», — наголосив прем’єр-міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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