Прожитковий мінімум підвищать: як це вплине на соцвиплати та пенсії — Finance.ua

Прожитковий мінімум підвищать: як це вплине на соцвиплати та пенсії Вчора 16:13 — Особисті фінанси

До прожиткового мінімуму в Україні прив’язана велика кількість різних виплат. Тому підвищення прожиткового мінімуму більше відчувають громадяни із добрим фінансовим станом, а не ті, хто отримують мізерні соцвиплати та пенсії.

2023 року підвищення прожиткового мінімуму в Україні не планується. Чергове зростання відбудеться у грудні 2022 року та збережеться на 2023 рік.

Наразі прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2600 гривень, а для непрацездатних — 2027 гривень.

З 1 грудня його підвищать до 2684 гривень та 2093 гривень відповідно. Зокрема прогнозний розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2023 повинен становити 6700 грн.

Які виплати прив’язані до прожиткового мінімуму

До прожиткового мінімуму в Україні прив’язано понад 150 виплат.

Серед них:

мінімальна пенсія, яку українці отримують за віком і яка дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб, а також решта пенсій, включаючи максимальну, яка не може перевищувати 10 мінімальних для непрацездатних осіб;

виплати на дітей; тут розраховується окремий прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років та для дітей віком від 6 до 18 років;

допомога для дітей з інвалідністю;

виплати матерям, які самостійно виховують дитину, розмір такої допомоги дорівнює різниці між прожитковим мінімумом та середньомісячним сукупним доходом сім’ї на кожного її члена, з урахуванням віку дитини;

декретні виплати для жінок, які не працюють, можуть отримати мінімум 25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (виплати працюючим жінкам прив’язані до заробітної плати за місцем роботи жінки);

аліменти, гарантований мінімальний розмір виплат на одну дитину, оплачувану батьком або матір’ю у разі, якщо мають низькі доходи, становить не менше 50% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Також до прожиткового мінімуму прив’язані такі виплати як штрафи, розмір ЄСВ, грошові стягнення за адміністративні, кримінальні та інші порушення. Розмір цих виплат не має жодного відношення до прожиткового мінімуму як до критерію бідності. Але підвищення прожиткового мінімуму автоматично впливає необхідність перерахування великої кількості інших виплат.

Що планують змінити при розрахунку прожиткового мінімуму

Для вирішення проблеми в Україні розробили та зареєстрували законопроект № 5045. Якщо його буде прийнято, то прожитковий мінімум в Україні визначатиме лише розмір мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та інших видів соціальної допомоги, які є основним джерелом доходів.

У рамках нового розрахунку передбачається, що розмір прожиткового мінімуму полягатиме у визначенні продовольчої складової відповідно до фізіологічної потреби організму людини. У структурі прожиткового мінімуму питома вага вартості наборів продуктів харчування та непродовольчих товарів становитиме 50 на 50%. Тобто половина суми прожиткового мінімуму має забезпечити місячне харчування, а друга половина — інші непродовольчі товари.

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