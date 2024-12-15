Які міста в Україні є найбільш та найменш корумпованими — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які міста в Україні є найбільш та найменш корумпованими

Казна та Політика
132
Які міста в Україні є найбільш та найменш корумпованими
Які міста в Україні є найбільш та найменш корумпованими
На сьогоднішній день міста з найвищим рівнем корупції в Україні — це Одеса, Дніпро, Чернівці, Одеса та Полтава. До пʼятірки міст з найнижчим рівнем входять Чернігів, Черкаси, Суми, Луцьк і Кропивницький.
Про це свідчать результати дев’ятого муніципального опитування IRI «Рейтинги міст України».

У яких сферах найбільше проявів корупції

За словами голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олени Шуляк, найбільше корупційних проявів спостерігається у медичній та освітній сферах, хоча за останні п’ять років тут спостерігається певне покращення.
Читайте також
Водночас, сфери, в яких позитивні зміни поки не сталися, включають міську владу, суди та прокуратуру.
Шуляк зауважила, 35% опитаних зазначає, що ключовим фактором у прийнятті рішень депутатами місцевих рад і досі, на жаль, лишається самозбагачення.
Також 34% опитаних зазначають, для вирішення питань дуже важливими лишаються особисті звʼязки з депутатами місцевої ради.
Читайте також
Водночас у певних сферах у боротьбі з корупцією за останні 5 років відбулися позитивні зрушення. У сфері медичних послуг у 2019 році стикалися з корупційними проявами 31% опитаних.
Натомість у 2024 році — 19%. У сфері освіти — 17% у 2019 році і 8% у поточному. У діяльності поліції 8% у 2019 році і 6% у поточному.
«Треба розуміти, що у деяких сферах, якщо дивитись на результати дослідження, рівень корупції допоки, на жаль, не змінився. Так, у діяльності реєстраційних і дозвільних інституцій він і 5 років назад, і зараз складає 3%. Такі ж цифри для корупційних проявів з боку міської влади, податкових і митних органів, а також прокуратури і судів», — підкреслила Шуляк.
Читайте також
Нагадаємо, у 2020 році в Україні набув чинності закон, який передбачає винагороду для викривачів корупції та звільняє їх від відповідальності за неточні повідомлення про корупцію.
6 вересня НАЗК запустило Єдиний портал викривачів, де громадяни можуть повідомляти про факти корупції, зокрема анонімно.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.