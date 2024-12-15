Які міста в Україні є найбільш та найменш корумпованими — Finance.ua

Які міста в Україні є найбільш та найменш корумпованими Сьогодні 14:18 — Казна та Політика

Які міста в Україні є найбільш та найменш корумпованими

На сьогоднішній день міста з найвищим рівнем корупції в Україні — це Одеса, Дніпро, Чернівці, Одеса та Полтава. До пʼятірки міст з найнижчим рівнем входять Чернігів, Черкаси, Суми, Луцьк і Кропивницький.

Про це свідчать результати дев’ятого муніципального опитування IRI «Рейтинги міст України».

У яких сферах найбільше проявів корупції

За словами голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олени Шуляк, найбільше корупційних проявів спостерігається у медичній та освітній сферах, хоча за останні п’ять років тут спостерігається певне покращення.

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Водночас, сфери, в яких позитивні зміни поки не сталися, включають міську владу, суди та прокуратуру.

Шуляк зауважила, 35% опитаних зазначає, що ключовим фактором у прийнятті рішень депутатами місцевих рад і досі, на жаль, лишається самозбагачення.

Також 34% опитаних зазначають, для вирішення питань дуже важливими лишаються особисті звʼязки з депутатами місцевої ради.

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Водночас у певних сферах у боротьбі з корупцією за останні 5 років відбулися позитивні зрушення. У сфері медичних послуг у 2019 році стикалися з корупційними проявами 31% опитаних.

Натомість у 2024 році — 19%. У сфері освіти — 17% у 2019 році і 8% у поточному. У діяльності поліції 8% у 2019 році і 6% у поточному.

«Треба розуміти, що у деяких сферах, якщо дивитись на результати дослідження, рівень корупції допоки, на жаль, не змінився. Так, у діяльності реєстраційних і дозвільних інституцій він і 5 років назад, і зараз складає 3%. Такі ж цифри для корупційних проявів з боку міської влади, податкових і митних органів, а також прокуратури і судів», — підкреслила Шуляк.

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Нагадаємо, у 2020 році в Україні набув чинності закон, який передбачає винагороду для викривачів корупції та звільняє їх від відповідальності за неточні повідомлення про корупцію.

6 вересня НАЗК запустило Єдиний портал викривачів, де громадяни можуть повідомляти про факти корупції, зокрема анонімно.

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