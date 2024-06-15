Які легкові авто користуються найбільшою популярністю в приватному та корпоративному секторах авторинку — Finance.ua

Які легкові авто користуються найбільшою популярністю в приватному та корпоративному секторах авторинку
У травні український автопарк поповнився понад 5,5 тис. нових легкових автомобілів. З цієї кількості 65% легковиків було продано приватним клієнтам, а 35% придбали юридичні особи.
Про це пише «Укравтопром».
У порівнянні з травнем минулого року обсяги продажів нових легковиків в приватному сегменті авторинку майже не змінились, а у корпоративному збільшились на 26%.
Приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:
- Toyota RAV-4 — 400 од.;
- Kia Sportage — 134 од.;
- Mazda CX5 — 121 од.;
- Volkswagen iD.4 — 105 од.;
- Renault Duster — 103 од.
У юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
- Renault Duster — 288 од.;
- Mitsubishi L200 — 139 од.;
- Skoda Kodiaq — 79 од.;
- Toyota RAV-4 — 75 од.;
- Kia Cee’d — 72 од.
Нагадаємо, у травні було куплено 6,7 тис. електромобілів, з цього числа 2,4 тис. (або 36%) — електрокросовери.
Серед виробників яких лідирує Tesla з вагомою часткою 27,3%, далі, з подвійним відривом слідує Volkswagen (13,3%). До трійки лідерів також увійшов Hyundai (11,7%). Наведені на слайді 15 марок фактично покривають весь ринок — 96,3%. За його межами залишається кілька маловідомих виробників.
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