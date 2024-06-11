Mercedes досяг прогресу у розробці автомобільних акумуляторів — Finance.ua

Mercedes досяг прогресу у розробці автомобільних акумуляторів Сьогодні 23:10 — Технології&Авто

Mercedes досяг прогресу у розробці автомобільних акумуляторів

Mercedes-Benz і Stellantis спільно з американським розробником Factorial Energy розпочали фінальне тестування нових твердотільних акумуляторів. Ці батареї, які обіцяють революцію в автомобільній галузі, забезпечують запас ходу до 1000 кілометрів і на 40% легші за традиційні літій-іонні акумулятори.

Нова технологія використовує неорганічні тверді електроліти, які замінюють рідкі та органічні електроліти в сучасних літій-іонних батареях. Це значно підвищує щільність енергії, безпеку та швидкість заряджання, роблячи батареї більш компактними та легкими.

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Mercedes отримав зразки батарей ємністю 106 Аг від Factorial Energy і тепер інтегрує ці комірки у свої акумуляторні блоки для серії ретельних випробувань. Мета — досягнення оптимальної продуктивності та комерційної придатності.

Нові батареї забезпечать автономність до 1000 кілометрів для просунутих моделей автомобілів, займаючи на третину менше місця порівняно з традиційними літій-іонними акумуляторами. Комерційний запуск запланований на 2026 рік.

У гонці за розробку твердотільних батарей бере участь і Volkswagen, який інвестував у стартап Quantumscape. Ця компанія вже досягла значних результатів, створюючи комірки, здатні витримувати понад 1000 циклів зарядки та розрядки, що відповідає пробігу понад 500 тисяч кілометрів для електромобіля із запасом ходу 500 км.

MMR За матеріалами:

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