Mercedes відходить від плану повного переходу на електромобілі — Finance.ua

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Mercedes відходить від плану повного переходу на електромобілі

Технології&Авто
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Mercedes відходить від плану повного переходу на електромобілі
Mercedes відходить від плану повного переходу на електромобілі
Автоконцерн Mercedes-Benz Group AG відмовляється від амбітних цілей щодо переходу на електромобілі, оскільки зниження продажів змушує автовиробника в осяжному майбутньому повернутися до перевірених часом двигунів внутрішнього згоряння.
Про це пише Bloomberg.
«Трансформація може зайняти більше часу, ніж очікувалося», — заявила генеральний директор Ола Келленіус на щорічних загальних зборах компанії.
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Спочатку концерн планував повністю перейти на електромобілі до кінця цього десятиліття. Але Келленіус тепер каже, що Mercedes-Benz продовжить випускати автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння та гібридні автомобілі «аж до 2030-х років», якщо на них буде попит.
Таке рішення пов’язане з невтішними замовленнями на дорогі електричні моделі, такі як седани EQS і EQE, що є ключовою частиною стратегії, спрямованої на збільшення прибутку за рахунок продажів топових моделей.
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У першому кварталі маржа компанії впала до 9%, що є найнижчим показником за останні два роки.
«Mercedes — не єдиний автовиробник, який постраждав від зниження попиту на електромобілі, оскільки уряди припинили вигідні субсидії, а прогалини в зарядній інфраструктурі продовжують відштовхувати деяких покупців. Але компанія зі Штутгарта відстає від своїх конкурентів у сфері розкоші: у першому кварталі поставки електромобілів Mercedes впали на 8%, тоді як у BMW продажі повністю електричних транспортних засобів під однойменним брендом зросли на 41%», — пише агентство.
Тепер мета Mercedes полягає в тому, щоб до 2026 року збільшити продажі своїх найдорожчих автомобілів — спортивних моделей AMG, розкішної лінійки Maybach, позашляховиків G-Wagon і EQS — на 60% і підняти операційну маржу приблизно до 14%.
За матеріалами:
Економічна Правда
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