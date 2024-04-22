Понад 800 сил: презентовано найшвидший Mercedes (фото) — Finance.ua

Понад 800 сил: презентовано найшвидший Mercedes (фото) Сьогодні 23:00 — Технології&Авто

Понад 800 сил: презентовано найшвидший Mercedes (фото)

Лінійку Mercedes-AMG GT поповнила топова модифікація E Performance. Це найшвидше авто в сучасній модельній лінійці німецької марки. Його презентували під час Гран-прі Китаю у «Формулі-1», а продажі почнуться в третьому кварталі цього року. Подробиці суперкара розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz.

Новий Mercedes-AMG GT 63 S E Performance зберігає 4,0-літровий V8 твін-турбо, проте його доповнили електромотором, як у Mercedes-AMG S63. Сумарна віддача силової установки склала 816 к. с. і 1420 Н∙м.

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Гібрид Mercedes-AMG GT здатен розігнатися до 100 км/год за 2,8 с і розвинути 320 км/год. Водночас батарея ємністю 6,1 кВт∙год дозволяє подолати 13 км на електротязі, а комбінована витрата пального складає всього 8,2 л/100 км.

Оснащення Mercedes-AMG GT 63 S E Performance включає повний привід, адаптивні амортизатори, активні стабілізатори та керовані задні колеса. Сповільнюють його карбоново-керамічні гальма діаметром 420 мм спереду й 380 мм ззаду.

Відрізнити версію E Performance від стандартного купе Mercedes-AMG GT 63 S можна за особливими 20-дюймовими дисками та зарядним гніздом у задньому бампері. Внутрішнє оздоблення розбавили яскравими вставками.

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