ТОП-10 американських авто із найнижчими витратами на обслуговування у 2024 році (фото) — Finance.ua

ТОП-10 американських авто із найнижчими витратами на обслуговування у 2024 році (фото)
На думку автоекспертів, американські виробники є досить неоднозначними, коли йдеться про надійність автомобілів масового ринку. Деякі моделі надзвичайно надійні, тоді як інші — абсолютно їм протилежні.
Аналітики Hot Cars проконсультувалися з перевіреними автомобільними центрами даних, аби визначити десятку нових американських масових автомобілів із найнижчими витратами на обслуговування та ремонт у 2024 році.
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При дослідженні фахівці з’ясували, скільки коштує експлуатація кожного транспортного засобу протягом перших 5 і 10 років володіння.
10 місце. 2024 Chevrolet Equinox
Витрати на технічне обслуговування Chevy Equinox
|Більше 5 років
|2263 долари США
|Більше 10 років
|8616 доларів США
|Рейтинг надійності
|56/100
9 місце. 2024 Buick Envision
Витрати на технічне обслуговування
|Більше 5 років
|2287 доларів США
|Більше 10 років
|8521 долар США
|Рейтинг надійності
|47/100
8 місце. 2024 Chevrolet Trax
Витрати на технічне обслуговування
|Більше 5 років
|2212 долари США
|Більше 10 років
|8512 доларів США
|Рейтинг надійності
|43/100
7 місце. 2024 GMC Yukon
Витрати на технічне обслуговування
|Більше 5 років
|2360 доларів США
|Більше 10 років
|8300 доларів США
|Рейтинг надійності
|47/100
6 місце. 2025 Buick Encore GX
Витрати на технічне обслуговування
|Більше 5 років
|2158 доларів США
|Більше 10 років
|8264 долари США
|Рейтинг надійності
|47/100
5 місце. 2024 GMC Acadia
Витрати на технічне обслуговування
|Більше 5 років
|2119 доларів США
|Більше 10 років
|7817 доларів США
|Рейтинг надійності
|55/100
4 місце. Chevrolet Corvette 2024 року
Витрати на технічне обслуговування
|Більше 5 років
|2259 доларів США
|Більше 10 років
|7714 доларів США
|Рейтинг надійності
|43/100
3 місце. 2024 GMC Terrain
Витрати на технічне обслуговування
|Більше 5 років
|2063 долари США
|Більше 10 років
|7706 доларів США
|Рейтинг надійності
|56/100
2 місце. Ford Mustang 2024 року
Витрати на технічне обслуговування
|Більше 5 років
|1195 доларів США
|Більше 10 років
|7093 долари США
|Рейтинг надійності
|59/100
1 місце. 2024 Chevrolet Malibu
Витрати на технічне обслуговування
|Більше 5 років
|1718 доларів США
|Більше 10 років
|6460 доларів США
|Рейтинг надійності
|43/100
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