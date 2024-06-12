ТОП-10 американських авто із найнижчими витратами на обслуговування у 2024 році (фото) — Finance.ua

ТОП-10 американських авто із найнижчими витратами на обслуговування у 2024 році (фото) Сьогодні 04:29 — Технології&Авто

ТОП-10 американських авто із найнижчими витратами на обслуговування у 2024 році (фото)

На думку автоекспертів, американські виробники є досить неоднозначними, коли йдеться про надійність автомобілів масового ринку. Деякі моделі надзвичайно надійні, тоді як інші — абсолютно їм протилежні.

Аналітики Hot Cars проконсультувалися з перевіреними автомобільними центрами даних, аби визначити десятку нових американських масових автомобілів із найнижчими витратами на обслуговування та ремонт у 2024 році.

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При дослідженні фахівці з’ясували, скільки коштує експлуатація кожного транспортного засобу протягом перших 5 і 10 років володіння.

10 місце. 2024 Chevrolet Equinox

Витрати на технічне обслуговування Chevy Equinox

Більше 5 років 2263 долари США Більше 10 років 8616 доларів США Рейтинг надійності 56/100

9 місце. 2024 Buick Envision

Витрати на технічне обслуговування

Більше 5 років 2287 доларів США Більше 10 років 8521 долар США Рейтинг надійності 47/100

8 місце. 2024 Chevrolet Trax

Витрати на технічне обслуговування

Більше 5 років 2212 долари США Більше 10 років 8512 доларів США Рейтинг надійності 43/100

7 місце. 2024 GMC Yukon

Витрати на технічне обслуговування

Більше 5 років 2360 доларів США Більше 10 років 8300 доларів США Рейтинг надійності 47/100

6 місце. 2025 Buick Encore GX

Витрати на технічне обслуговування

Більше 5 років 2158 доларів США Більше 10 років 8264 долари США Рейтинг надійності 47/100

5 місце. 2024 GMC Acadia

Витрати на технічне обслуговування

Більше 5 років 2119 доларів США Більше 10 років 7817 доларів США Рейтинг надійності 55/100

4 місце. Chevrolet Corvette 2024 року

Витрати на технічне обслуговування

Більше 5 років 2259 доларів США Більше 10 років 7714 доларів США Рейтинг надійності 43/100

3 місце. 2024 GMC Terrain

Витрати на технічне обслуговування

Більше 5 років 2063 долари США Більше 10 років 7706 доларів США Рейтинг надійності 56/100

2 місце. Ford Mustang 2024 року

Витрати на технічне обслуговування

Більше 5 років 1195 доларів США Більше 10 років 7093 долари США Рейтинг надійності 59/100

1 місце. 2024 Chevrolet Malibu

Витрати на технічне обслуговування

Більше 5 років 1718 доларів США Більше 10 років 6460 доларів США Рейтинг надійності 43/100

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