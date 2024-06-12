ТОП-10 американських авто із найнижчими витратами на обслуговування у 2024 році (фото) — Finance.ua
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ТОП-10 американських авто із найнижчими витратами на обслуговування у 2024 році (фото)

Технології&Авто
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ТОП-10 американських авто із найнижчими витратами на обслуговування у 2024 році (фото)
ТОП-10 американських авто із найнижчими витратами на обслуговування у 2024 році (фото)
На думку автоекспертів, американські виробники є досить неоднозначними, коли йдеться про надійність автомобілів масового ринку. Деякі моделі надзвичайно надійні, тоді як інші — абсолютно їм протилежні.
Аналітики Hot Cars проконсультувалися з перевіреними автомобільними центрами даних, аби визначити десятку нових американських масових автомобілів із найнижчими витратами на обслуговування та ремонт у 2024 році.

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При дослідженні фахівці з’ясували, скільки коштує експлуатація кожного транспортного засобу протягом перших 5 і 10 років володіння.

10 місце. 2024 Chevrolet Equinox

ТОП-10 американських авто із найнижчими витратами на обслуговування у 2024 році (фото)
Витрати на технічне обслуговування Chevy Equinox
Більше 5 років2263 долари США
Більше 10 років8616 доларів США
Рейтинг надійності56/100

9 місце. 2024 Buick Envision

ТОП-10 американських авто із найнижчими витратами на обслуговування у 2024 році (фото)
Витрати на технічне обслуговування
Більше 5 років2287 доларів США
Більше 10 років8521 долар США
Рейтинг надійності47/100

8 місце. 2024 Chevrolet Trax

ТОП-10 американських авто із найнижчими витратами на обслуговування у 2024 році (фото)
Витрати на технічне обслуговування
Більше 5 років2212 долари США
Більше 10 років8512 доларів США
Рейтинг надійності43/100

7 місце. 2024 GMC Yukon

ТОП-10 американських авто із найнижчими витратами на обслуговування у 2024 році (фото)
Витрати на технічне обслуговування
Більше 5 років2360 доларів США
Більше 10 років8300 доларів США
Рейтинг надійності47/100

6 місце. 2025 Buick Encore GX

ТОП-10 американських авто із найнижчими витратами на обслуговування у 2024 році (фото)
Витрати на технічне обслуговування
Більше 5 років2158 доларів США
Більше 10 років8264 долари США
Рейтинг надійності47/100

5 місце. 2024 GMC Acadia

ТОП-10 американських авто із найнижчими витратами на обслуговування у 2024 році (фото)
Витрати на технічне обслуговування
Більше 5 років2119 доларів США
Більше 10 років7817 доларів США
Рейтинг надійності55/100

4 місце. Chevrolet Corvette 2024 року

ТОП-10 американських авто із найнижчими витратами на обслуговування у 2024 році (фото)
Витрати на технічне обслуговування
Більше 5 років2259 доларів США
Більше 10 років7714 доларів США
Рейтинг надійності43/100

3 місце. 2024 GMC Terrain

ТОП-10 американських авто із найнижчими витратами на обслуговування у 2024 році (фото)
Витрати на технічне обслуговування
Більше 5 років2063 долари США
Більше 10 років7706 доларів США
Рейтинг надійності56/100

2 місце. Ford Mustang 2024 року

ТОП-10 американських авто із найнижчими витратами на обслуговування у 2024 році (фото)
Витрати на технічне обслуговування
Більше 5 років1195 доларів США
Більше 10 років7093 долари США
Рейтинг надійності59/100

1 місце. 2024 Chevrolet Malibu

ТОП-10 американських авто із найнижчими витратами на обслуговування у 2024 році (фото)
Витрати на технічне обслуговування
Більше 5 років1718 доларів США
Більше 10 років6460 доларів США
Рейтинг надійності43/100
Скільки б не коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Хочу вигідно придбати автоцивілку

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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