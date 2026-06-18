Які галузі отримають найбільше інвестицій від держави у наступні 3 роки

Кабінет міністрів України затвердив Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій держави на 2027−2029 роки. Він визначає основні напрями фінансування державних проєктів у найближчі три роки.
В уряді зазначають, що план покликаний підвищити ефективність використання бюджетних коштів, забезпечити прозорість державних витрат та посилити зв’язок між інвестиційними проєктами і бюджетним плануванням.
Новий план охоплює 18 пріоритетних сфер публічного інвестування. Серед них — транспорт, освіта і наука, охорона здоров’я, енергетика, муніципальна інфраструктура, соціальна сфера, протимінна діяльність та цифрова трансформація.
Під час підготовки документа враховували положення Плану України (Ukraine Facility) та результати П’ятої швидкої оцінки збитків і потреб (RDNA5). Згідно з цією оцінкою, потреби України у відновленні та реконструкції становлять 587,7 млрд доларів США, що більш ніж на 12% перевищує попередню оцінку.
В уряді вважають, що затверджений план має сприяти залученню міжнародного фінансування, розвитку механізмів державно-приватного партнерства та підвищенню довіри міжнародних партнерів і потенційних інвесторів.