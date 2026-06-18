Які галузі отримають найбільше інвестицій від держави у наступні 3 роки Сьогодні 14:35 — Казна та Політика

Державні інвестиції

Кабінет міністрів України затвердив Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій держави на 2027−2029 роки. Він визначає основні напрями фінансування державних проєктів у найближчі три роки.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

В уряді зазначають, що план покликаний підвищити ефективність використання бюджетних коштів, забезпечити прозорість державних витрат та посилити зв’язок між інвестиційними проєктами і бюджетним плануванням.

На які галузі робитимуть ставку

Новий план охоплює 18 пріоритетних сфер публічного інвестування. Серед них — транспорт, освіта і наука, охорона здоров’я, енергетика, муніципальна інфраструктура, соціальна сфера, протимінна діяльність та цифрова трансформація.

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Для цих галузей визначено 44 підсектори та 67 основних напрямів інвестування, які узгоджені зі стратегічними документами держави.

Окремо уряд визначив чотири наскрізні цілі для всіх інвестиційних проєктів:

підвищення енергоефективності,

цифровізація,

реагування на зміни клімату,

забезпечення гендерної рівності та безбар’єрності.

Скільки коштів планують залучити

Загальний обсяг публічних інвестицій на 2027−2029 роки становить 270,9 млрд грн. Із них:

123,7 млрд грн передбачено на 2027 рік;

82,3 млрд грн — на 2028 рік;

64,9 млрд грн — на 2029 рік.

Фінансування планують забезпечити за рахунок кількох джерел:

150,8 млрд грн — із загального фонду державного бюджету, зокрема 6,0 млрд грн через Державний фонд регіонального розвитку;

114,5 млрд грн — коштів міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав, у тому числі 14,6 млрд грн міжнародної технічної допомоги та грантів;

4,9 млрд грн — під державні гарантії;

0,7 млрд грн — зі спеціальних державних фондів.

Які напрями отримають найбільше фінансування

Найбільший обсяг інвестицій упродовж 2027−2029 років планують спрямувати на освіту і науку — 78,5 млрд грн.

Також значні ресурси передбачені для:

транспорту та послуг поштового зв’язку — 73,0 млрд грн;

муніципальної інфраструктури та послуг — 46,5 млрд грн;

охорони здоров’я — 25,3 млрд грн;

енергетики — 17,1 млрд грн.

Під час підготовки документа враховували положення Плану України (Ukraine Facility) та результати П’ятої швидкої оцінки збитків і потреб (RDNA5). Згідно з цією оцінкою, потреби України у відновленні та реконструкції становлять 587,7 млрд доларів США, що більш ніж на 12% перевищує попередню оцінку.

В уряді вважають, що затверджений план має сприяти залученню міжнародного фінансування, розвитку механізмів державно-приватного партнерства та підвищенню довіри міжнародних партнерів і потенційних інвесторів.

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