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Капітальні інвестиції в Україні зросли до 130 млрд грн

Фондовий ринок
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Інвестиції в Україну
Інвестиції в Україну
В Україні зафіксовано позитивну динаміку інвестиційної активності. За даними Держстату, протягом І кварталу 2026 року обсяг капітальних інвестицій в країні становив 130,1 млрд грн.
Цей показник демонструє зростання на 5,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що свідчить про поступове відновлення та адаптацію економіки. Основним рушієм цього процесу залишається сам приватний сектор: 78,6% від усіх капіталовкладень було профінансовано за рахунок власних коштів підприємств та організацій.

Куди спрямовували кошти

Аналіз капітальних інвестицій за видами економічної діяльності свідчить про високий інтерес до стратегічних секторів виробництва. Левова частка фінансування традиційно припала на промисловість — у цей сектор було спрямовано 41,2% від загального обсягу, що у грошовому еквіваленті становить 53,6 млрд грн.
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Інші великі частки інвестицій розподілилися між такими галузями:
  • сільське, лісове та рибне господарство — 12,7% (або 16,5 млрд грн);
  • оптова та роздрібна торгівля — 10,3% (або 13,4 млрд грн);
  • будівництво — 9,4% (або 12,3 млрд грн).

Пріоритети в активах

Переважна більшість інвестицій була зосереджена у матеріальних активах, які склали 93,3% від загального обсягу (на нематеріальні активи припало лише 6,7%). Бізнес насамперед інвестував у капітальне оновлення та матеріально-технічну базу.
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Зокрема, у структурі матеріальних активів найбільше коштів було вкладено в:
  • машини та обладнання (включаючи інвентар) — 38,2%;
  • інженерні споруди — 19,2%;
  • нежитлові будівлі — 10,9%;
  • транспортні засоби — 10,5%.
Раніше ми повідомляли, що кількість компаній, які планують і надалі інвестувати в Україну попри війну, зросла до 72%. У минулому році було 70%.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ІнвестиціїУкраїна
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